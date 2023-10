Steam Top 10: Ein Rollenspiel-Koloss steigt erneut in den Ring

New World ist zurück auf dem Radar.

Der Hype war 2021 riesig: New World hatte auf Steam fast eine Million gleichzeitig aktive Spieler. Dann schlug der unfertige Zustand des MMO-Rollenspiels die meisten wieder in die Flucht. Jetzt, zwei Jahre später, geht es Amazons großem Projekt messbar besser. Gleich zwei Positionen in den Steam-Topsellern bestätigen das. Zudem ist ein neues Addon erschienen.

New World

2:12 New World: Amazons MMO bekommt mit Rise of the Angry Earth ein neues kostenpflichtiges Add-on

Genre: MMO-Rollenspiel | Release: 28. September 2021 | Preis: ab 39,99 Euro

New World hatte einen holprigen Release: Das Spiel war spürbar unfertig veröffentlicht worden und krankte an Bugs, Glitches und instabiler Performance. Inzwischen wurde kräftig repariert, zudem Inhalte nachgeschoben. Das neueste Addon heißt Rise of the Angry Earth und bringt massenhaft neue und alte Spieler zurück. Zudem war New World bis vor kurzem um 60 Prozent im Preis reduziert.

Die Spielerzahlen auf Steam haben sich in den letzten Tagen mehr als verdoppelt. Und New World ist (auch dank des Steam-Sale) mit beiden Positionen in den Topsellern vertreten. Mal sehen, ob sich Amazons MMO-Koloss jetzt dauerhaft als Größe auf dem MMO-Markt etablieren kann oder der Aufwind doch bald wieder abflaut.

New World bekommt mit der neuen Erweiterung übrigens die lange gewünschten Mounts, nebst anderen Neuerungen. Wie sich New World nach den großen Aufräumaktionen der Entwickler spielt, klären wir im Nachtest:

New World Auf dem besten Weg, endlich ein gutes MMO zu werden von André Baumgartner

Call of Duty Modern Warfare 3

2:02 CoD MW3 zeigt im ersten Trailer zum Multiplayer vor allem eines: Nostalgie pur

Genre: Ego-Shooter | Release: 10. November 2023 | Preis: 69,99 / 99,99 Euro

Der jährliche CoD-Rhythmus bleibt eine Konstante: In einem Monat erscheint der dritte Teil der Reboot-Reihe von Modern Warfare. Call of Duty: Modern Warfare 3 beschwört Nostalgie, liefert alte Maps in neuem Gewand und wird anstelle von Infinity Ward diesmal von Sledgehammer Games entwickelt.

Wie jedes Jahr verkauft sich das neue CoD auch im Vorverkauf blendend, wie die hohe Steam-Topseller-Position nahelegt. Jedoch wird hier Call of Duty als Plattform gelistet, deshalb zählen auch Umsätze von MW2 und Warzone 2 auf Steam mit rein.

Modern Warfare 3 bekommt übrigens einen Zombie-Modus, der sogar auf Open World setzt.

Elden Ring

16:23 Elden Ring gegen Dark Souls - Warum ist das neue Spiel viel erfolgreicher?

Genre: Action-Rollenspiel | Release: 25. Februar 2022 | Preis: 59,99 Euro

Meisterwerke verkaufen sich oft über Jahre und Jahrzehnte gut: Elden Ring, From Softwares neuestes Soulslike mit Open World, kehrt anderthalb Jahre nach Release mal wieder in die Steam-Topseller zurück. Das Geheimnis hinter dem Zaubertrick dürfte der Steam-Sale sein, durch den das Spiel für knapp 40 Euro erhältlich ist.

Viele Leute spielen also Elden Ring gerade zum ersten Mal. Das ist auch bei den Live-Spielerzahlen nachvollziehbar. Hier stieg die Zahl gleichzeitig aktiver Spieler und Spielerinnen um etwa vierzig Prozent auf rund 50.000.

