New World ist dank Add-on wieder im Steam-Höhenflug wie seit einem Jahr nicht mehr

New Worlds neues Add-on gibt dem MMO auf Steam neuen Schwung.

Am 3. Oktober erschien mit Rise of the Angry Earth eine kostenpflichtiges Add-on für New World. Die neuen Inhalte scheinen Amazons MMO auf Steam wiederzubeleben.

New World im Steam-Höhenflug

Während sich New World das Jahr über bei im Schnitt 25.000 Spielern hielt, löste die Erweiterung bei vielen den Wunsch zu Rückkehr aus. Laut SteamDB verdoppelten sich die Spielerzahl mit dem Release den Add-ons.

Noch am zweiten Tag nach dem Start von Rise of the Angry Earth kletterten die Spielerzahlen auf über 55.000. Es ist gut möglich, dass zum Wochenende noch weitere Spieler den DLC anspielen werden.

Zum Vergleich: Das große Inhalts-Update Brimstone Sands ließ die Zahlen im Oktober 2022 wieder auf knapp 140.000 Spieler hochgehen.

2:12 New World: Amazons MMO bekommt mit Rise of the Angry Earth ein neues kostenpflichtiges Addon

Aktuell befinden sich das Hauptspiel und auch die Erweiterung unter der Top 5 der Steam-Bestseller. Bedenkt aber, dass es sich dabei um eine recht ungenaue Momentaufnahme handelt, die kaum Aussagen über die tatsächlichen Verkäufe zulässt.

30 Euro für ein Pferd?

Eine der hervorstechendsten Neuerungen mit der Erweiterung sind die von der Community schon lange gewünschten Reittiere. Die gibt es allerdings nur mit dem Kauf des Add-on zu einem Preis von 28,99 Euro.

Es gibt natürlich noch weitere Inhalte:

Das Maximallevel wurde um fünf Stufen auf 65 erhöht und euer Rüstwert kann bis auf 700 stiegen.

Der Flegel ist eine neue Einhandwaffe, die auch mit einem Schild kombiniert werden kann.

Die Zone Erstes Licht wurde in die Himmelswildnis transformiert.

Die Wilde Spalte ist ein neuer Dungeon für Spieler der Stufe 62 und höher.

Die Steam-Renzensionen sind aktuell ausgeglichen, mit 65 Prozent positiven Bewertungen. Die Spieler bemängeln, dass die neuen Inhalte in kurzer Zeit abgeschlossen werden können.

So schreibt etwa Steam-Nutzer Kandagor, dass er das neue Maximallevel schon nach zwei Stunden erreicht hat und kritisiert das »Questdesign von vor 100 Jahren«, weil wieder viele Spieler anstehen müssen, um einen einzelnen Gegner zu töten.

Für OldManMaple ist es nur ein Mount-DLC, da so wenig neue Inhalte gibt. Er würde eher 5, aber nicht 30 Euro dafür zahlen.

Das neue Add-on trifft bei den Steam-Nutzern eher auf gemischte Gefühle, dennoch kann sich New World über die besten Spielerzahlen seit einem Jahr freuen. Wo hat New World in der Vergangenheit die größten Fehler begangen? Welche Änderungen würden MMO dauerhaft wieder auf Erfolgskurs bringen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.