Live-Podcast auf der PDXCon: Stellt eure Fragen auf Discord!

Vom 18. bis zum 20. Oktober findet die PDXCon in Berlin statt. Unsere Redakteure Michael Graf und Holger Harth sind für GameStar Plus vor Ort. Wenn der hingebungsvolle Stellaris-Spieler Micha auf so viele Paradox-Titel trifft, dann darf ein Podcast natürlich nicht fehlen.

Und da kam uns die geniale Idee: »Ein Live-Podcast wäre cool.« - »Auf Discord?« - »Auf Discord!«

Seid also live mit dabei: Am Samstag, den 19. Oktober, beantworten Micha, Holger und YouTuber, Historiker und zweitgrößter Paradoxfan Steinwallen ab 20 Uhr eure Fragen. Diese könnt ihr während des Podcasts auf unserem Discord-Server stellen. Dort findet ihr auch alle Informationen zum Ablauf und zu kurzfristigen Änderungen.

Was? Live-Podcast von der PDXCon mit euren Fragen

Wann? Samstag, 19. Oktober, 20-21 Uhr

Wo? Auf unserem Discord-Server.

Disclaimer: Wir hoffen natürlich, dass die Technik diesmal mitspielt und wir auch einen Raum finden, wo wir den Podcast in Ruhe übertragen können. Wir behalten uns aber die Möglichkeit vor, den Podcast kurzfristig abzusagen, sollte etwas nicht nach Plan laufen. Wir bitten um euer Verständnis.

Was ist das Erfolgsgeheimnis von Paradox?

Ihr wollt euch schon mal auf die PDXCon und den Live-Podcast einstimmen? Dann hört jetzt unsere Plus-Folge zu Paradox: Gemeinsam mit YouTuber Steinwallen analysieren wir, was Spiele wie Europa Universalis 4, Stellaris und Crusader Kings 2 so gut machen. Und was nicht.