Manchmal geht es um wesentlich mehr als nur ein Spiel. Manchmal geht es um eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die dringend ausgebügelt werden muss. Und Asche auf unser Haupt! Man stelle uns an den Pranger und hole das Wurf-Obst! GameStar hat doch tatsächlich nie einen Test zum großartigen Strategiespiel Endless Legend geschrieben.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Micha möchte heute einen Schritt in die richtige Richtung tun - und Endless Legend im Podcast die Aufmerksam geben, die es verdient. Auch, wenn er das Strategiespiel selbst erst jetzt für sich entdeckt hat. Was es so großartig macht und welche Lehren er sich für künftige Globalstrategie wünscht - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

