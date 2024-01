Beliebtes 4X-Strategiespiel Endless Legend jetzt kostenlos: So sichert ihr euch das Geschenk

Auch wenn der Weg zum Geschenk etwas komplexer ist als ein simpler Besuch bei Epic oder Steam. Endless Legend lohnt den Aufwand.

Endless, dieses Wort steht als integraler Bestandteil einer ganzen Familie von Spielen der Amplitude Studios. Ein 4X-Werk des französischen Entwicklers könnt ihr euch jetzt gratis sichern, nämlich Endless Legend. Anlass ist der 13. Geburtstag des Unternehmens.

Doch der Weg dahin ist ein wenig knifflig. Wir zeigen euch, wie ihr an die oft unterschätzte Mixtur aus Rollen- und Strategiespiel gelangt.

Verknüpfen, der Weg zum Spiel

Vorweg: Ehe ihr hier weiterlest, stellt sicher, dass ihr einen Steam-Account habt. Sollte das nicht so sein, erstellt euch einen. Denn am Ende landet Endless Space dort herunterladbar in der Bibliothek.

Um Endless Legend zu erhalten, geht ihr folgendermaßen vor:

Besucht Games2gether

Erstellt euch dort, wenn noch nicht vorhanden, einen Account

Was ist Games2gether? Dabei handelt es sich um eine Communityplattform von Amplitude Studios. Es gibt dort vorrangig ein Forum und Infos zu allen Spielen des Entwicklers, also zum Beispiel auch zum Civ-Konkurrenten Humankind oder dem Science-Fiction-Strategiespiel Endless Space 2. Allerdings warten dort eben auch regelmäßig Geschenke, die in Verbindung zu den Spielen des Entwicklers stehen, auf die Benutzer.

Nun müsst ihr diesen Account mit eurem Steamkonto verbinden - keine Sorge, das ist harmlos.

Geht dafür im Home-Menu bei Games2gether auf Synchronice und dann auf Steam.

auf Synchronice und dann auf Steam. Ihr landet bei Valve, hier loggt ihr euch mit euren Steamdaten ein.

Als Nächstes wird wahrscheinlich ein Code gefordert, diesen erhaltet ihr per E-Mail an die Adresse, die in eurem Steam-Profil hinterlegt ist

Schließlich müsst ihr den Vorgang nur bestätigen und voilà, eure Accounts sind verbunden.

Jetzt ab auf die Belohnungsseite auf Games2gether und schon könnt ihr Endless Legend eurer Bibliothek hinzufügen.

und schon könnt ihr Endless Legend eurer Bibliothek hinzufügen. Ihr müsst dafür nur noch, sobald ihr während des Einlösens dazu aufgefordert werdet, Sega die Erlaubnis erteilen, Produkte für euch freizuschalten. Sega ist der Publisher der Spiele von Amplitude, also keine Sorge - alles legit.

Wenn ihr schonmal dort seid, solltet ihr euch auf alle Fälle mal gründlich im Geschenk-Tab von Games2gether umschauen, denn dort findet ihr zu allen Titeln von Amplitude alles Mögliche gratis von Comics, zu Wallpapers bis hin zu Karten der Spielwelten.

Was ist Endless Legend nochmal?

Endless Legend ist im Kern mit Civilization vergleichbar, allerdings setzt der Titel auch stark auf Rollenspielaspekte wie ausrüstbare Helden. Gemeinsam mit ihnen ziehen eure in wachsenden Städten produzierten Einheiten über die zufällig generierte Karte und treten gegen andere Fraktionen des Alienplaneten Auriga an.

In Sachen Setting wird euch ein Fantasy-Ableger des Genres geboten, wobei die Konzepte teils sehr kreativ umgesetzt sind und sich vom Einheitsbrei abheben - erwartet also keine nach Blut lüsternen Orks oder klassisch feminine Elfen.

Was ist enthalten? Das Grundspiel, die DLCs sind nicht Teil des Geschenks zum Geburtstag.

Taugt das was? Ja, auch ohne DLCs bekommt ihr ein tolles Strategiespiel eines Entwicklers, der sein eigenes Sci-Fi-Fantasy-Universum geschaffen hat. Denn Endless Space oder auch Endless Dungeon teilen sich mit Endless Legend das Setting. Auf Steam bekommt das Werk bei fast 14.000 Bewertungen von 84 Prozent ein Daumen hoch .

Für mehr Argumente, warum das 4X-Spiel eure Zeit wert ist, hört doch in den oben verlinkten Podcast mit Michael Graf rein, der euch einiges dazu zu erzählen hat.