Manchmal sind wir ja alle ein bisschen spät dran mit Spieletrends. So wie wenn wir bei GameStar Minecraft erst sieben Jahre später mit einem Test ehren. Huch. Aber auch privat können uns große Spiele-Hits zum Release manchmal nicht so richtig begeistern - bis wir viel später erkennen, was wir verpasst haben!

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Mary wollte Genshin Impact zunächst ganz bewusst nicht spielen. Denn sie hat schon genug mit anderen MMOs wie World of Warcraft zu tun und wollte sich nicht noch eine große Multiplayer-Open-World antun. Aber durch ihr anderes großes Hobby Cosplay ist sie plötzlich doch in Genshin Impact versunken. Was sie daran fasziniert, was sie sich auch für andere Open Worlds wünschen würde, wie das Free2Play-Spiel ohne Echtgeld funktioniert und für welches peinliche Spiel Géraldine schon mal Echtgeld bezahlt hat - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

