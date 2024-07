Lehrer überrascht mit Pokémon-Frage in Biologie-Prüfung - könntet ihr sie lösen?

Pokémon-Fans wissen das natürlich: Sandan entwickelt sich zu Sandamer. Aber was hat das mit dem Biologie-Unterricht zu tun?

Pokémon hat sich bei der Namensgebung seiner Spielmechaniken klar an realen Vorbildern orientiert. Im Deutschen durchleben die putzigen Monster die sogenannte »Entwicklung« (im Englischen »Evolution«), bei der sie nicht nur ihr Äußeres ändern, sondern auch neue Fähigkeiten erlangen.

Einen ähnlichen Prozess kennen wir aus der Biologie, bei dem sich Lebewesen über viele Generationen hinweg durch Veränderungen in ihren genetischen Merkmalen anpassen und entwickeln. Das Stichwort »Evolution« nahm ein Lehrer zum Anlass, seine Schülerinnen und Schüler auf die Probe zu stellen.

Reddit-User postet Prüfungsfrage zum Thema Pokémon-Entwicklung

Im Pokémon-Subreddit postete ein User eine optionale Frage aus seiner Biologie-Prüfung, bei der das Thema aufgegriffen wird:

In der Aufgabenstellung wird beschrieben, wie die Evolution in Pokémon funktioniert und am Beispiel von Sandan demonstriert. Erlangt dieses Pokémon genügend Erfahrung, entwickelt es sich zu Sandamer.

So weit, so gut. Nun zur eigentlichen Aufgabe: »Beschreibe zwei Unterschiede zwischen den Konzepten der Evolution im Spiel und der natürlichen Selektion in der Realität«. Um diese Frage beantworten zu können, hilft fundiertes Pokémon-Wissen allein also wenig. Viel mehr ist ein Verständnis über den biologischen Prozess der tatsächlichen Evolution vonnöten.

In den Kommentaren zeigt man sich aber dennoch begeistert über die kreative Einbindung eines Videospiel-Klassikers in den Bio-Unterricht, auch wenn sich manche an ihr voranschreitendes Alter erinnert fühlen.

Compepetive_Fact6030 lobt den Lehrer:

Es liest sich so, als würde der Lehrer im Test von seinem Hobby schwärmen und einfach hoffen, dass einige der Schüler es verstehen. Wirklich süß.

Es sind auch einige Lösungsvorschläge in den Kommentaren zu finden, die wir euch allerdings nicht vorwegnehmen wollen. Oben findet ihr noch mehr zu Themen rund um Pokémon und einen Artikel über Vorwürfe gegen Assassin's Creed Shadows.

Was hättet ihr geantwortet und welche Videospiel-Crossover hättet ihr euch in eurem Unterricht gewünscht?