Inoffizieller Nachfolger zum bestbewerteten Steam-Spiel ist da und die ersten Reviews sind deutlich

Es darf wieder geknobelt werden. Portal geht weiter - aber nur dank der Arbeit von Fans.

Am 6. Januar 2024 ist Portal: Revolution erschienen. Was zunächst wie eine offizielle Fortsetzung seitens Valve klingen mag, ist in Wahrheit eine ambitionierte Fan-Mod für Portal 2, dem noch immer bestbewertesten Spiel auf Steam. Sofern ihr also im Besitz des Hauptspiels seid, könnt ihr sofort mit dem Rätselspaß beginnen:

Sinn und Zweck von Portal: Revolution ist es, die von Valve nie aufgeklärte Story-Lücke zwischen Portal 1 und 2 zu füllen. Die Forschungseinrichtung von Aperture Science befindet sich nach dem vermeintlichen Untergang von GLaDOS im ersten Teil also bereits in einem heruntergekommenen Zustand.

Umfang eines Vollpreisspiels

Was steckt drin? Portal: Revolution hat über 40 neue Testkammern zu bieten und soll euch fünf bis sieben Stunden beschäftigen. Um die Rätsel zu lösen, müsst ihr Gebrauch von ebenfalls brandneuen Umgebungselementen machen, etwa dem Pneumatic Diversity Vent .

Außerdem erwartet euch eine neue Variante des Laserumleitungswürfels. 15 der 40 Rätsel müsst ihr gar nur mit der blauen Portalkanone lösen. Ihr seht: Für genügend Abwechslung im Knobelalltag dürfte gesorgt sein.

1:35 Portal: Revolution - Der Gameplay-Trailer zeigt die neue Portal-Kampagne in Action

Wie schwierig ist Portal: Revolution? Laut der Macher hinter der Mod startet Portal: Revolution in Sachen Anspruch da, wo Portal 2 aufhört. Um aber niemanden abzuschrecken, werden alle neuen Mechaniken und fortgeschrittenen Manöver im Laufe des Spiels erklärt. Besonders präzise Bewegungsakrobatik soll nie erforderlich sein, um die Rätsel zu lösen.

Die User sind begeistert

Offenbar ist Portal: Revolution mehr als gelungen. Zum Zeitpunkt dieses Artikels fallen 94 Prozent der über 2.000 User-Reviews positiv aus. Sowohl das Gameplay als auch die Atmosphäre kommen fast durch die Bank weg gut an, über Bugs wird sich auch nicht beklagt.

In Sachen Handlung und Inszenierung gibt es ebenfalls viel Lob. Vor allem die englische Vertonung (es gibt deutsche Untertitel) hat es vielen Usern angetan.

Für die Besitzer eines Steam Decks unter euch noch eine gute Nachricht: Auf Valves Handheld scheint Portal: Revolution laut einiger User-Reviews ebenfalls stabil zu laufen.

Was wird kritisiert? Für eine ausgewogene Berichterstattung gehört es sich natürlich, auch die negativen Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Wir mussten zwar lange scrollen, konnten aber einen Punkt ausfindig gemacht, der häufiger bemängelt wird: Viele Rätsel sollen zu anspruchslos sein. Das hängt aber offenbar stark davon ab, wie erfahren ihr mit Portal seid.

Habt ihr Portal: Revolution bereits gespielt und wenn ja, wie gefällt euch die Fan-Mod? Seid ihr auch von Atmosphäre und Inszenierung so angetan wie viele Steam-User oder seht ihr euch eher auf der Seite der Kritiker? Welche Punkte haben euch gestört? Sind die Rätsel wirklich so einfach? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!