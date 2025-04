Der neue Predator-Film Badlands stellt unmissverständlich kar: Wir bekommen schon sehr bald ein neues Alien-Crossover

Es sieht ganz danach aus, als würde Regisseur Dan Trachtenberg den Weg für einen neuen Alien vs. Predator ebnen. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Der Yautja und der Xenomorph gehören zweifelsohne zu den bekanntesten Kreaturen des Sci-Fi-Genres. Fans wissen natürlich, dass beide Monster ihre Streitigkeiten schon zweimal auf der großen Leinwand ausgetragen haben. Das ist aber mittlerweile stolze 18 Jahre her.

Jetzt sieht es ganz danach aus, als könnten wir einen neuen Alien vs. Predator bekommen. Und das kommt offenbar sehr viel früher als gedacht.

Predator: Badlands ist bereits ein neues Alien-Crossover

Das stellt zumindest schon einmal der erste Trailer zu Predator: Badlands klar - dem neuen Film von Prey-Regisseur Dan Trachtenberg, der am 6. November 2025 in den deutschen Kinos startet.

Worum geht’s genau? Badlands erzählt die Geschichte eines jungen, von seinem Clan verstoßenen Predators (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), der sich auf einem abgelegen Planeten auf seiner ersten Jagd behaupten muss. Dabei bekommt er unverhoffte Unterstützung von Thia (Elle Fanning), bei der es sich aber nur auf den ersten Blick um einen Menschen handelt.

Denn wer bei Minute 00:26 des ersten Trailer zu Badlands ganz genau hinschaut, wird schnell erkennen: Thia ist tatsächlich eine Androidin der Weyland-Yutani Corporation!

1:12 Ein Predator als Held? Der erste Trailer zum neuen Kinofilm Badlands stellt alles auf den Kopf

Autoplay

Die Aufnahme spiegelt dabei direkt Andy (David Jonsson) aus Alien: Romulus wieder, der in dem Kinofilm von Regisseur Fede Alvarez ebenfalls ein Android der Weyland-Yutani Corporation ist.

Den Megakonzern kennen wir natürlich aus den Alien-Filmen, wo er seine Finger so gut wie überall hat. Von Androiden über Raumschiffe und Computer bietet Weyland-Yutani so gut wie alles an. Außerdem ist die Firma maßgeblich für die Kolonisation des Weltraums verantwortlich, wobei nicht allzu viel Rücksicht auf die menschliche Besatzung gelegt wird.

Im Zuge dessen hat sich der Konzern schon mehrmals an der Erforschung der Xenomorphs die Finger verbrannt, aber sich nie davon abhalten lassen, nochmals nachzubohren.

Ein dickes, fettes Comeback für Alien und den Predator

Was das nun zu bedeuten hat? Es sieht ganz danach aus, als würden wir eher früher als später ein neues Alien/Predator-Crossover bekommen. Die Regisseure Dan Trachtenberg und Fede Alvarez haben sich in den vergangenen Monaten bereits mehrmals dafür ausgesprochen, den Yautja und Xenomorph aufeinander loszulassen und dafür sogar gemeinsame Sache machen zu wollen.

Da die Lizenzen von Alien und auch Predator mittlerweile längst bei Disney liegen, ist das natürlich auch entsprechend unkompliziert. Und bei ihren gemeinsamen Ambitionen hilft bestimmt auch, dass beide Sci-Fi-Reihen in den letzten Jahren wieder richtig Aufwind bekommen haben.

Sowohl Prey von 2022 als auch Alien: Romulus von 2024 wurden von Kritikern viel gelobt und waren große kommerzielle Erfolge, die damit nun auch offiziell fortgesetzt werden. So arbeitet Dan Trachtenberg neben Predator: Badlands noch an Prey 2, während dieses Jahr mit Predator: Killer of Killers ein zweiter Film um die Yautja startet (dann übrigens bei Disney Plus).

1:53 Predator: Killer of Killers - Der Animationsfilm enthüllt im Sommer die Vorgeschichte des Monsters

Fede Alvarez entwickelt wiederum eine Fortsetzung zu Alien: Romulus, während Ridley Scott verkündet hat, sich ein weiteres mal mit dem Xenomorph zu beschäftigen. Und dann wäre da ja noch die TV-Serie Alien: Earth von Noah Hawley (Fargo), die bereits 2025 erscheinen soll.

Für Fans von Alien und Predator sind also goldene neue Zeiten angebrochen. Denn an neuen Kinofilmen und TV-Serien wird es uns den kommenden Jahren offensichtlich nicht mangeln. Dabei haben beide Sci-Fi-Franchises fairerweise nicht immer abgeliefert, bei zahlreichen Alien- und Predator-Sequels scheiden sich die Geister.