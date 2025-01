Bei Prime Gaming gibt’s im Januar 2025 einen Cyberpunk-Meilenstein und 15 weitere Spiele kostenlos

Deus Ex, Bioshock 2, Zombie Army 4 und SteamWorld Quest reichen euch nicht? Zum Glück gibt es noch 12 weitere neue Titel bei Prime Gaming,

Im Januar 2025 könnt ihr euch mit 16 Titeln über eine mächtige Summe an Spielgeschenken freuen, für die ihr sonst bares Geld zahlen müsstet. In diesem Monat könnt ihr euch über einige wahre Klassiker wie Deus Ex und Bioshock 2 Remastered freuen. Es gibt aber auch aktuelle Highlights, wie zum Beispiel den Western-Shooter Blood West.

Wie immer gibt’s die Spiele als Keys für verschiedene Plattformen wie Epic, GOG oder über die Amazon Games App. Abholen könnt ihr sie auf der offiziellen Website von Amazon Prime Gaming:

Highlight des Monats

Deus Ex: Game of the Year Edition

8:25 Die zehn besten Rollenspiele - Platz 10: Deus Ex - »Egal, was die Liste sagt: Das ist das beste Spiel aller Zeiten!«

Genre: Sci-Fi-Rollenspiel | Release: Juni 2000 | Entwickler: Ion Storm

In Deus Ex wird das Jahr 2052 geschrieben. Die Welt ist am Ende. Drogen, Krankheiten, Umweltverschmutzung und Terrorismus fordern regelmäßig tausende Opfer. Gleichzeitig steht die Weltwirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch und die Kluft zwischen den Reichen und den Armen scheint unendlich zu sein.

Das war noch nicht mal alles: Dazu gesellt sich nämlich noch eine jahrhundertealte Verschwörung, die sich nun dazu entschlossen hat, das Ruder an sich zu reißen und die Kontrolle über die Welt zu übernehmen. Eure Aufgabe ist es, dieser Verschwörung auf den Grund zu gehen und damit über das Schicksal der Menschheit zu entscheiden.

Die Welt und die Verschwörungen von Deus Ex basieren zum Teil auf realen Orten und Mythen, jedoch verpackt in ein düsteres Zukunfts-Setting. Dabei trefft ihr auf zahlreiche Probleme und Herausforderungen, die jedoch alle unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten besitzen.

PLUS 16:59 20 Jahre Deus Ex: Noch immer ein Meisterwerk?

Euer Charakter ist einzigartig, denn das Rollenspiel erlaubt euch so unglaublich viele Anpassungen und Upgrades, dass kein Charakter dem anderen gleicht. Grund dafür ist unter anderem die Nanotechnologie, die euch viele Kräfte und Upgrades erlaubt, die weit über die menschlichen Fähigkeiten hinaus gehen.

Deus Ex: GOTY Edition ist ab dem 16. Januar 2025 via Prime Gaming als GOG-Key verfügbar.

Alle kostenlosen Spiele im Januar 2025

Unser Highlight haut euch nicht aus den Socken? Das ist zwar schockierend, jedoch kein Problem! In der folgenden Liste verraten wir euch alle weiteren kostenlosen Spiele im Januar 2025 sowie für welche Plattformen die Keys gelten.

Bereits verfügbar:

Eastern Exorcist (Epic Games Store)

The Bridge (Epic Games Store)

Spirit Mancer (Amazon Games App)

SkyDrift Infinity (Epic Games Store)

BioShock 2 Remastered (GOG Code)

5:14 Bioshock 2 - Test-Video: Action-Wiedersehen in Rapture

Ab 16. Januar

Grip (GOG Code)

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (GOG Code)

Are You Smarter Than A 5th Grader (Epic Games Store)

Ab 23. Januar

Deus Ex GOTY Edition (GOG Code)

To The Rescue! (Epic Games Store)

Star Stuff (Epic Games Store)

Spitlings (Amazon Games App)

Zombie Army 4: Dead War (Epic Games Store)

10:32 Zombie Army 4: Dead War - Vorschau-Video zum Koop-Shooter

Ab 30. Januar

Ender Lilies: Quietus of the Knights (Epic Games Store)

Blood West (GOG Code)

Super Meat Boy Forever (Epic Games Store)

Ein weiterer Höhepunkt im Januar 2025 ist der düstere Western-Shooter Blood West, den ihr ab dem 30. Januar abstauben könnt.

Als untoter Revolverheld reist ihr durch ein verfluchtes Western-Land und kämpft ums Überleben. Dort trefft ihr auf zahlreiche mythologische Monster, die euch alles andere als wohlgesonnen sind. Das Spiel kennt kein Erbarmen und wenn ihr einmal nicht aufpasst, werdet ihr ohne zu zögern in die ewigen Jagdgründe geschickt.