In Deutschlands meistverkauften Spiele-Releases 2024 verstecken sich gleich mehrere Überraschungen

Vieles war zu erwarten, doch es gibt auch einige Überraschungen.

In regelmäßigen Abständen veröffentlicht der Verband der deutschen Games-Branche eine Liste mit den 20 meistverkauften PC- und Konsolen-Spielen des Vormonats. Doch indem 2024 nun zu Ende gegangen ist, gibt es einen neuen Meilenstein, der separat betrachtet werden. Also schauen sie sich im aktuellen Bericht nicht nur den Vormonat, sondern das gesamte Vorjahr an.

Dieses Mal geht es jedoch nicht um alle Spiele, sondern nur um jene, die 2024 erstmals veröffentlicht wurden – sowohl auf dem digitalen als auch physischen Markt.

Das Treppchen sollte niemanden überraschen

Mit der Krone geht die Fußball-Simulation EA Sports FC 25 vom Platz. Keine Überraschung, schließlich war es bereits im September und im November das meistverkaufte Spiel des Monats. Und auch der Vorgänger hat bis zum Release des aktuellen Ablegers nie die Top 5 verlassen. Die Silbermedaille geht an CoD: Black Ops 6, das wir immerhin für den besten Serien-Vertreter der letzten Jahre halten.

Der letzte Treppchenplatz geht an Helldivers 2, das Anfang des Jahres einen Hype auslöste und bis zum Release von Marvel Rivals auf Steam der meistgespielte Shooter 2024 war. Damit hätte vor der Veröffentlichung wohl niemand mit gerechnet. Zumindest haben die Entwickler selbst es nicht getan.

Das kam wirklich unerwartet

Die erste große Überraschung der Liste stammt von Nintendo. Denn wie immer zählen bei dem Publisher nur die physischen Verkäufe zu den Daten. Und trotzdem haben es Super Mario Party Jamboree und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom auf Platz 5 und Platz 14 geschafft. Dazu kommt, dass die Spiele ausschließlich für die Nintendo Switch erschienen sind.

Etwas abgeschlagen befindet sich der bei den Game Awards als Spiel des Jahres auserkorene Plattformer Astro Bot. Das knuffige PS5-exklusive Abenteuer hat es nur auf Platz 15 geschafft und befindet sich damit in unmittelbarer Nähe zu den finanziellen Flops Prince of Persia: The Lost Crown und Skull and Bones.

Ja, ihr habt richtig gehört. Ubisoft hat es tatsächlich geschafft, die beiden finanziellen Problemkinder in den Charts zu platzieren, wenn auch nur auf Platz 19 und Platz 20. Doch während es bei dem selbst ernannten AAAA-Spiel Skull and Bones an allen Ecken knarzt, war The Lost Crown ein Meisterwerk, das allerdings kaum Spieler finden konnte. Das hat schließlich auch zur Schließung des verantwortlichen Studios geführt.

Wo ist Black Myth: Wukong?

In Anbetracht der historisch gigantischen Spielerzahlen, wäre zu erwarten gewesen, dass sich Black Myth: Wukong auch in den Jahrescharts wiederfindet. Das ist jedoch nicht der Fall. Wie der Verband der Deutschen Games-Branche schreibt, wurden von dem Publisher Game Science keine Daten übermittelt. Das Spiel konnte also nicht berücksichtigt werden.

Ähnlich sieht es vermutlich bei dem Monster-Survival-Spiel Palworld. Dazu wurde jedoch keine Stellung bezogen.

Das sind die 20 meistverkauften Neuerscheinungen 2024 in Deutschland

Der Verband der deutschen Games-Branche schreibt zur Datenerhebung auf seiner Internetseite:

Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD), einer Plattform, die von der VGE (Video Games Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen.

In Deutschland nehmen neben zahlreichen Einzelhändlern und Publishern auch digitale Plattformen wie der Nintendo eShop, PSN, Steam und Xbox Live an GSD teil. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten.

Spiele von Nintendo sind demnach selten in den Spiele-Charts vertreten, da lediglich die physischen Verkäufe einberechnet werden. Außerdem werden Abos wie der Xbox Game Pass und EA Play nicht mitgezählt, wodurch die Zahlen von Spielen, die Einnahmen durch diese Angebote generieren, zwar korrekt sind, jedoch in Bezug auf den Erfolg etwas verfälscht.