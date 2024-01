Das neue Prince of Persia ist fantastisch und wenn ihr noch zweifelt, könnt ihr's jetzt kostenlos testen

Falls ihr überlegt, dem neuen Prince of Persia eine Chance zu geben, könnt ihr ab sofort eine kostenlose Demo spielen.

Prince of Persia: The Lost Crown ist für uns der erste Hit des Spielejahres 2024. Zwar erscheint das Actionspiel erst nächsten Donnerstag, wir konnten es allerdings schon gründlich testen und sind fast rundum begeistert. Und auch international werden hohe Wertungen vergeben. Falls ihr euch auch auf den Release freut, oder aber noch ein wenig skeptisch seid, gibt es jetzt gute Neuigkeiten.

Schon vor Release spielen

Ab sofort könnt ihr nämlich eine kostenlose Demoversion des Spiels ausprobieren. Verfügbar ist sie für den PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch. Spielbar ist in dieser Version offenbar ein eigens erstelltes Demolevel, statt einfach dem Anfang der Story. Erreichter Fortschritt kann deshalb auch nicht in die Vollversion übertragen werden. Zu den jeweiligen Stores geht es hier entlang:

Solltet ihr vor dem Download noch einen Eindruck von Grafik und Gameplay haben wollen, dann schaut doch mal in den neuesten Trailer rein:

2:41 Rätsel, Sprünge, Kämpfe: So spielt sich das neue Prince of Persia

Was macht Prince of Persia gut?

Mit seinem Ankündigungs-Trailer verschreckte The Lost Crown zwar einige Fans, und sorgte für viel Skepsis, doch am Ende ist doch noch ein richtig gutes Spiel dabei herausgekommen, das wir im Test mit 87 Punkten bewerten. Was genau der Action-Plattformer mit Metroidvania-Elementen so gut macht, fassen wir euch kurz zusammen:

Große Open World voller Überraschungen

Tolles Kampfsystem mit cleveren Gegnern und wuchtigen Bossen

Präzise Steuerung

Viele Missionen mit gelungenen Dialogen

Sinnvolle Komfortfunktionen

Alle Details erfahrt ihr natürlich in unserem Test:

Weltenwandel zum Guten? Nachdem Ubisofts oft formelhafte Welten schon seit einiger Zeit kritisiert werden, lieferte der Publisher nun mit Avatar: Frontiers of Pandora und dem neuen Prince of Persia schon zwei richtig gute Open Worlds ab. Abzuwarten bleibt, ob man weitere Erfolge dieser Art auch mit bestehenden Marken wie Assassin's Creed oder Far Cry feiern kann.