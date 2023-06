Downvotes ohne Ende: Das neue Prince of Persia kommt bei Fans überhaupt nicht gut an

Hat sich der neue Prinz schon jetzt unbeliebt gemacht? Der erste Trailer verheißt nichts Gutes.

Auf dem Summer Games Fest 2023 wurde ein neues Prince of Persia mit dem Untertitel The Lost Crown angekündigt. Was zunächst wie eine rundum gute Meldung klingen mag, entpuppte sich für Ubisoft aber schnell als neues Sorgenkind. Denn derzeit kann der Ankündigungstrailer die Fanherzen noch nicht für sich gewinnen, ganz im Gegenteil.

Auf gleich mehreren großen Youtube-Kanälen hagelt es Downvotes - mit einer Ausnahme. Wir fassen die Situation für euch zusammen.

Wollt ihr euch erst einmal ein eigenes Bild von besagtem Trailer machen? Kein Problem, bitteschön:

1:49 Das neue Prince of Persia zeigt sich im Gameplay-Trailer und verrät das Release-Datum

Ist es die Musik?

Egal ob auf dem offiziellen Ubisoft-Kanal, bei PlayStation, IGN oder Gamespot - überall kommt der Trailer zu The Lost Crown derzeit auf deutlich mehr Daumen runter als hoch. Einzig bei Nintendo of America scheint man eine größere Fan-Basis positiv zu erreichen, denn hier sammelt der Trailer mehr Likes als Dislikes - wenn auch nur höchst knapp.

Zwei Kritikpunkte stechen bei der Lektüre der Kommentare deutlich hervor: das seichte Gameplay und die unpassende Musik im Trailer. So schreibt ein User, das Spiel sehe gut aus - für ein Indie-Metrodvania . Und viele andere stören sich an der Rap-Musik, die perfekt für das antike Persien sei, wie ein Kommentar sarkastisch anmerkt.

Die Website VGC.com hat sich sogar die Mühe gemacht, alle Down- und Upvotes über die fünf besagten Kanäle zusammenzurechnen: Zum Zeitpunkt des Artikels standen 21.163 Likes stolzen 52.691 Dislikes gegenüber. Das ergibt eine Quote von gerade mal 28 Prozent an positiven Stimmen.

Das neue Gameplay kann viele Prince-of-Persia-Fans nicht begeistern.

Ein böses Omen für den langfristigen Erfolg des Spiels? Das bleibt natürlich abzuwarten! Fest steht aber, dass Ubisoft sich das Marketing mit dem Ankündigungstrailer sicherlich nicht einfacher gemacht hat. Beim nächsten Lebenszeichen des vermeintlichen Indie-Metroidvanias werden wir sehen, ob der französische Publisher etwas daraus gelernt hat.

Wie steht ihr zu The Lost Crown? Sagt euch das gezeigte Gameplay zu und ihr habt schon richtig Lust auf ein neues Prince of Persia? Oder gehört ihr zu denen, die mit Optik, Gameplay und Musik bislang absolut nichts anfangen können? Wenn dem so ist, was hättet ihr euch von einem neuen Prince of Persia erhofft? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!