6 Staffeln und ein von Kritikern gefeiertes Finale: Eine 15 Jahre alte TV-Serie könnt ihr aktuell bei Netflix und Disney Plus bingen

Maggie Smith spielte in Downton Abbey 12 Jahre lang Violet Crawley. Im finalen Film war sie nicht mehr mit dabei. Bildquelle: Focus Features/Carnival Films

Lange bevor aktuelle Historiendramen wie Bridgerton, Das Damengambit oder The Gilded Age die Streaming-Welt eroberten, gab es schon Downton Abbey. Die Serie gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Shows ihres Genres und feierte erst 2025 mit einem dritten Kinofilm ihr fulminantes Finale.

Aber was macht Downton Abbey so besonders und wo könnt ihr die Serie aktuell streamen? Wir fassen euch die wichtigsten Infos fix zusammen.

Nicht nur im TV ein Hit

Downton Abbey hat geschafft, wovon andere Serien nur träumen können: Einen Übergang vom TV-Bildschirm auf die große Leinwand. Nach sechs Seasons und insgesamt 52 Folgen, kam nur drei Jahre nach dem Ende der Show der allererste Film.

An den Kinokassen nahm er bei einem Budget von 13 Millionen US-Dollar direkt einmal satte 194,7 Millionen Dollar wieder ein (via Box Office Mojo). Auch die zwei Fortsetzungen mauserten sich zu einem großen internationalen Erfolg für die Studios Focus Features und Carnival Films.

Teil 3 der Familiensaga wird auf Rotten Tomatoes mit 91 Prozent von Kritikern gefeiert. Zuschauer sind sogar noch mehr überzeugt. Hier sind die Reviews zu 95 Prozent positiv. Das deckt sich mit dem Gesamtdurchschnitt der Hauptserie, der bei 92 beziehungsweise 94 Prozent liegt (via Rotten Tomatoes).

Warum kommt die Serie so gut an? Downton Abbey schafft eine gute Balance des Kontrasts zwischen dem Luxusleben der thematisierten Adelsfamilie und dem harten, aber auch freudvollen Leben der Dienerschaft.

Alle Charaktere bringen eine emotionale Tiefe mit sich, wobei einzelne Figuren wie zum Beispiel die bissige, aber dadurch lustige Oma Violet (gespielt von Maggie Smith) noch einmal mehr herausstechen. Das Highclere Castle in Südengland als Hauptdrehort ist natürlich auch schön anzuschauen.

2:24 Downton Abbey: Das große Finale - Die erfolgreiche Familiensaga geht auf der Leinwand in die letzte Runde

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Worum geht’s in Downton Abbey?

In der beliebten Familiensaga dreht sich alles um das glamouröse, aber auch stressige und komplizierte Leben der adeligen Crawleys im frühen 20. Jahrhundert. Als der eigentliche Erbe des Titels beim Untergang der Titanic das Zeitliche segnet, bricht in der Familie Chaos aus – was passiert mit dem prachtvollen Landgut und wie sieht die Zukunft des Hofes aus?

Hier steht allerdings nicht nur die Elite im Vordergrund, sondern auch die Bediensteten der Crawleys erleben dramatische Liebesgeschichten, tragische Schicksalsschläge und die rasante Modernisierung der Welt.

Aktuell könnt ihr alle sechs Staffeln kostenlos auf Joyn oder mit Streaming-Abo bei Disney Plus und Netflix schauen. Bei den Filmen wird es etwas komplizierter, deshalb hier eine schnelle Übersicht:

Downton Abbey (2019) – aktuell bei Prime Video und MagentaTV

– aktuell bei Prime Video und MagentaTV Downton Abbey II: Eine neue Ära (2022) – aktuell bei Joyn Plus

– aktuell bei Joyn Plus Downton Abbey: Das große Finale (2025) – aktuell bei WOW und SkyGo

Falls ihr eher auf Thriller steht, haben wir einen anderen Tipp für euch: His & Hers auf Netflix. In der Miniserie spielen die Marvel-Stars Jon Bernthal und Tessa Thompson ein Ex-Ehepaar, das in einem Mordfall ermittelt. Der Clou an der Geschichte: Jeder von ihnen hält den anderen für den Killer. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Linkbox.