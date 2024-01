Ehemalige Cyberpunk-Entwickler kündigen düsteren Taktik-Shooter mit Open World an

Mit seinem Setting im postapokalyptischen Russland erinnert der Shooter auch an Titel wie Metro: Exodus.

Während im Zuge der Entlassungen in der Branche einige Entwicklerstudios aufgelöst wurden, werden auch immer wieder neue gegründet, wie jetzt etwa Antistatic Studio. Das Unternehmen setzt sich aus Veteranen zusammen, die vorher unter anderem an Cyberpunk 2077, Bioshock, Borderlands und Squads arbeiteten. Ihr erstes Shooter-Projekt stellen die Entwickler nun vor.

Was ist Project Hornet?

Es handelt sich bei dem Spiel um einen taktischen Koop-Shooter mit offener Welt, in dem ihr paranormalen Ereignissen nachspürt und offenbar gegen Monster kämpft. Ein erster, ziemlich unheimlicher Trailer mit Schreckmoment am Ende wurde bereits veröffentlicht. Im Stil einer Bodycam-Aufnahme wird hier gezeigt, wie zwei Agenten eine seltsame Paralleldimension erkunden:

1:11 Project Hornet - Erster Teaser zum taktischen Koop-Shooter

In einer Pressemeldung verraten die Entwickler noch weitere Details zum Shooter:

Postapokalyptisches Szenario: Project Hornet spielt im postnuklearen Europa, das anscheinend durch einen Atomkrieg verwüstet wurde. Ihr arbeitet für eine geheimnisvolle Organisation namens Mortfield Industries und unterbindet in deren Auftrag übernatürliche Aktivitäten.

Project Hornet spielt im Europa, das anscheinend durch einen Atomkrieg verwüstet wurde. Ihr arbeitet für eine geheimnisvolle Organisation namens Mortfield Industries und unterbindet in deren Auftrag übernatürliche Aktivitäten. Andere Dimensionen: Offenbar erkunden wir nicht nur eine offene Welt, sondern betreten wie im Trailer durch bestimmte Türen auch seltsame Dimensionen, die von gefährlichen Wesen bewohnt werden.

Offenbar erkunden wir nicht nur eine offene Welt, sondern betreten wie im Trailer durch bestimmte Türen auch seltsame Dimensionen, die von gefährlichen Wesen bewohnt werden. Open World: Die offene Welt entsteht laut den Entwicklern unter Zuhilfenahme prozeduraler Generierung. Uns sollen zahlreiche dynamische Events, Geheimnisse, sowie verschiedene Fraktionen und Wesen erwarten. Das Spiel soll so abwechslungsreich bleiben und uns für lange Zeit begeistern.

Die offene Welt entsteht laut den Entwicklern unter Zuhilfenahme prozeduraler Generierung. Uns sollen zahlreiche dynamische Events, Geheimnisse, sowie verschiedene Fraktionen und Wesen erwarten. Das Spiel soll so abwechslungsreich bleiben und uns für lange Zeit begeistern. Geschlossene Beta: Für einen späteren Zeitpunkt sind geschlossene Tests des Shooters geplant, für die ihr euch über die offizielle Website oder Discord anmelden könnt. Bisher ist eine Anmeldung aber wohl noch nicht möglich.

Ein Releasezeitraum für den Shooter geben die Entwickler bisher noch nicht an. Während die Vorproduktion schon läuft, soll die eigentliche Entwicklung erst später in diesem Jahr starten. Es dürfte also noch ein wenig dauern, bis wir mehr von dem Shooter hören, auch wenn schon im März 2024 eine Demo hinter verschlossenen Türen gezeigt wird.

Wollt ihr noch mehr über die Welt von Project Hornet erfahren, lohnt sich übrigens ein Blick auf die Website AnomaLeaks. Hier veröffentlichen die Entwickler Geschichten aus der für Project Hornet erdachten Welt, die euch spannende Hintergrundinfos zum Spiel vermitteln.

Auch für das fiktive Unternehmen Mortfield Industries haben die Entwickler eine Website aufgebaut, die aber nur verrät, dass Mortfield ein wahrscheinlich trügerisches Philantropen-Image pflegt.