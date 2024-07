Bei PS Plus Essential bekommt ihr im August 2024 eines der umfangreichsten Star-Wars-Abenteuer

Darth Vader und Prinzessin Leia arbeiten zusammen? Bei Lego Star Wars: Die Skywalker Saga ist das ohne Probleme möglich!

Bei PS Plus Essential ist jeder Monat ein Kommen und Gehen. Auch im August 2024 könnt ihr euch wieder über einige Spiele-Highlights freuen, die ihr ohne Aufpreis spielen und in eurer Bibliothek sichern könnt. Alle wichtigen Informationen zu den neuen Titeln findet ihr hier.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im August 2024 herunterladen? Bereits am 6. August ist es so weit. Dann könnt ihr die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn voraussichtlich gibt es ab dem 3. September bereits neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele zwischen 12 und 13 Uhr frei.

Highlight: Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test

Plattform: PS5 und PS4

PS5 und PS4 Genre: Action-Abenteuer

Action-Abenteuer Release: April 2022

Mit Lego Star Wars: Die Skywalker Saga könnt ihr euch auf eines der umfangreichsten Spiele des gesamten Franchises freuen. In 45 Story-Missionen erlebt ihr die gesamte Hauptsaga von Episode I bis Episode IX.

Mit über 300 spielbaren Charakteren, über 100 steuerbaren Fahrzeugen und 23 erkundbaren Planeten seid ihr ohne Probleme an die 100 Stunden beschäftigt. Zumindest, wenn ihr alles sehen und freischalten wollt. Interessiert euch nur die Hauptgeschichte, könnt ihr diese in knapp 20 Stunden abschließen.

Weitere Features: Auf den einzelnen Planeten könnt ihr jeweils ein oder mehrere große, freie Areale erkunden und dort unterschiedliche Missionen annehmen, Charaktere freischalten, Gegner bekämpfen und Lego-Steine sammeln. Alle Charaktere sind in unterschiedliche Klassen unterteilt, die einzelne Fähigkeiten besitzen und verbessert werden können.

Die weiteren August-Titel bei PS Plus Essential

Unser Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

2:06 Five Nights at Freddy's meldet sich mit Security Breach und erstem Gameplay zurück

In diesem Survival-Horror-Abenteuer steuert ihr den jungen Gregory, der über Nacht in Freddy Fazbears Mega-Pizzaplex eingeschlossen ist. Dort bekommt ihr es jedoch mit zahlreichen gruseligen und blutrünstigen Animatronics zu tun. In Five Nights at Freddy’s: Security Breach ist es euer Ziel, dem Geheimnis der Pizzeria auf Spur zu kommen und bis zum Morgengrauen zu überleben. (Verfügbar für PS4 und PS5)

Ender Lilies: Quietus of the Knights

In Ender Lilies: Quietus of the Knights schlüpft in die Rolle von Lily, einem kleinen Mädchen, das von Untoten begleitet wird und die Geheimnisse des Endlands lüften will. Das gestaltet sich jedoch als ziemlich herausfordernd, denn in dieser Mischung aus 2D-Soulslike und Metroidvania lauert der Tod hinter jeder Ecke. (Verfügbar für PS4)

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 5. August Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

Borderlands 3

EA Sports NHL 24

Among Us

