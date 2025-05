Ein gefeiertes Star-Wars-Spiel gibt's gerade geschenkt, aber ihr müsst schnell sein

Im Epic Store könnt ihr euch nur heute LEGO: Die Skywalker Saga sichern.

Der vierte Mai ist bekanntlich der Feiertag für Star-Wars-Fans. Und wie es sich für einen ordentlichen Festtag gehört, gibt’s auch Geschenke! Epic Games spendiert euch anlässlich des Star Wars Day ein echtes Highlight: LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga.

Aber Achtung, die Aktion läuft nur noch bis heute, 5. Mai, um 17 Uhr. Wer jetzt nicht zuschlägt, muss später wieder Credits – pardon, Euro – auf den Tisch legen.

Kostenlos bei Epic: LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga

12:13 So viel Lego Star Wars gab's noch nie - Die Skywalker Saga im Test

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga ist das bislang größte und ambitionierteste Action-Adventure im Star-Wars-Universum.

Ihr erlebt die Geschichten aller neun Star-Wars-Filme, von Die dunkle Bedrohung bis Der Aufstieg Skywalkers, und zwar so, wie ihr es wollt. Ihr könnt mit jeder Trilogie starten – ob ihr erst mal mit den Klassikern beginnt oder euch direkt ins neue Abenteuer stürzt, bleibt euch überlassen. Jeder Film ist in fünf Missionen aufgeteilt, insgesamt warten also 45 Level auf euch.

Zwischen den Story-Missionen dürft ihr die Galaxis frei erkunden: Über 20 ikonische Planeten wie Tatooine, Hoth, Coruscant oder Endor stehen euch offen. Hier gibt’s Nebenquests, Rätsel, etliche Sammelobjekte und natürlich den typischen LEGO-Humor, der selbst den düstersten Momenten der Saga ein Augenzwinkern verpasst.

Dabei könnt ihr übrigens aus über 300 spielbaren Figuren wählen: Von Luke Skywalker über Darth Vader bis hin skurrilen Nebencharakteren wie Yaddle, Ponda Baba und Rothgar Deng ist alles dabei.

So schnappt ihr euch das Gratis-Spiel

Meldet euch im Epic Games Store an. Besucht die Shop-Seite von LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Fügt das Spiel bis spätestens 17 Uhr eurer Bibliothek hinzu – und behaltet es für immer!

Habt ihr LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga vielleicht schon gespielt? Gibt es Charaktere, die ihr besonders empfehlen könnt, vielleicht echte Geheimtipps abseits von Luke, Leia und Vader? Oder habt ihr schon spannende Easter Eggs entdeckt, die andere Fans auf keinen Fall verpassen sollten? Dann lasst es uns in den Kommentaren wissen!