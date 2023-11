Die PS4 feiert ihren 10. Geburtstag und die Community wird emotional

Wo bleibt der Kuchen?! Die Lüfter der PS4 könnten die Kerzen bestimmt auspusten.

Wollt ihr euch mal so richtig alt fühlen? Dann seid ihr hier genau am richtigen Ort angekommen. Sonys Playstation 4 hat nämlich seit wenigen Tagen offiziell zehn Jahre auf dem Buckel - und Spieler können kaum fassen, wie schnell die Zeit verging.

Am 15. November 2013 war’s soweit … Jedenfalls in den USA, hierzulande mussten wir noch auf den 29. November warten. Dann erschien sie aber, samt Launch-Titel wie Assassin’s Creed 4: Black Flag, Call of Duty: Ghosts, Killzone: Shadow Fall und Watch Dogs. Ja, auch die Spiele haben schon ein Jahrzehnt hinter sich.

Aber das war natürlich nur der Anfang, mit der Zeit kamen noch zeitlose Titel wie The Last of Us 2014, Bloodborne 2015 und Uncharted 4 2016. Die PS4 hat schon eine Menge zu bieten gehabt - und hat sie auch noch immer! Für den vollen Nostalgie-Schub seht ihr hier den Launch-Trailer der Konsole:

1:42 PlayStation 4 - Launch-Trailer mit Next-Gen-Spielen - Launch-Trailer mit Next-Gen-Spielen

Spieler zollen der Konsole Tribut

Auf Reddit finden sich einige Spieler zusammen, die über die gute, alte Zeit sprechen. CoastAndRoast erzählt beispielsweise von seiner verspäteten PS4 und was für ein riesiges Event das offensichtlich für ihn war:

»Ich war zu der Zeit auf dem Weg zum College und hatte eine vorbestellt und zu Hause bezahlt. Das war kein Problem, denn meine Eltern konnten sie abholen und wollten mich am Wochenende nach der Veröffentlichung besuchen. Sie haben die drei-stündige Fahrt auf sich genommen und die PS4 zu Hause vergessen. Heute ist das eine lustige Erinnerung, aber damals war ich super deprimiert. Am Ende bin ich am darauffolgenden Wochenende nach Hause gefahren, um sie zu holen, aber die Launch-Woche nicht durchzuspielen war brutal.«

Auch auf die Spiele der PS4 bezogen erinnern sich viele User positiv zurück - JmanVoorheez will seine Konsole nicht weggeben, da die mittlerweile nicht mehr herunterladbare P.T.-Demo noch darauf installiert ist. Voeno vermisst dagegen nach zehn Jahren noch immer einen Nachfolger für Bloodborne.

Es sind aber fast alle baff, wie schnell doch die Zeit vergeht - für pencock fühlt es sich so an, als wäre die Playstation 3 gerade erst zehn Jahre alt geworden. Wer auf Sonys erste Playstation zurückblickt, den trifft es noch härter:

Nächstes Jahr wird die PS1 30 Jahre alt. Dieses Datum ist näher an der Mondlandung als am heutigen Tag.

Was sind eure Erinnerungen an die Playstation 4? Habt ihr euch die Konsole direkt zum Launch geholt oder noch geduldig gewartet, bis weitere Titel erschienen sind? Welches PS4-Spiel habt ihr am besten in Erinnerung? Und schmeißt ihr den alten Kasten hin und wieder noch an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!