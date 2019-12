PS4-Hit Horizon: Zero Dawn bald dank PS Now auf PC spielbar

Ab dem 2. Januar 2020 werden PC-Spieler erstmals die Möglichkeit haben, mit Horizon: Zero Dawn einen der besten PS4-Exklusivtitel auf dem PC zu erleben. Die vielfach ausgezeichnete Maschinenjagd (die Kollegen von GamePro vergeben im Test eine Wertung von 90) wird gemeinsam mit Uncharted: The Lost Legacy via Sonys Streaming-Service PS Now verfügbar sein - allerdings nur für eine kurze Zeit.

Vom 2. Januar bis zum 7. April 2020 wird die Horizon Zero Dawn im Abo-Sortiment verfügbar sein. Insgesamt lassen sich bereits über 700 PS2-, PS3- und PS4-Spiele per PS Now auf euren PC streamen - für Spiele, die das Touchpad oder die Bewegungssteuerung des DualShock 4 nutzen, benötigt ihr aber den PS4-Controller. Bis zum 2. Januar könnt ihr übrigens noch das ausgezeichnete God of War auf PC spielen!

Kommt ein »richtiger« PC-Release?

Nachdem es vor kurzem bereits Gerüchte um eine mögliche PC-Portierung des Open-World-Actionspiels gab, wird der Launch via PS Now von einigen Beobachtern als Indiz dafür gewertet, dass Horizon: Zero Dawn in Zukunft tatsächlich einen richtigen PC-Release erhält.

Laut dem russischem Blogger und YouTuber Anton Logvinov soll die Veröffentlichung bereits im Februar 2020 stattfinden. Ob er mit seinen Insider-Informationen eine richtige Umsetzung meint oder sich nur auf den nun offiziell angekündigten PS-Now-Start bezieht, bleibt vorerst unbekannt.

Darum geht's in Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn spielt in einer fernen Zukunft, in der die Menschheit nach einer großen Katastrophe technologisch wieder in die Steinzeit zurückgeworfen wurde. In dem Open-World-Action-RPG übernehmt ihr die Kontrolle über die Heldin Aloy, die eine optisch beeindruckende Spielwelt erkundet, die von mysteriösen Maschinenkreaturen bevölkert wird und die es zu jagen gilt.

Die Protagonistin erlegt ihre Feinde dabei bevorzugt mit Pfeil und Bogen - einer der bei Spielern beliebtesten Waffengattungen. Warum so viele Gamer nicht mehr auf ihre Bögen verzichten wollen, zeigen wir euch in unserem Video: