Spiele wie God of War, Bloodborne oder Uncharted kennen wir eigentlich als PS4-Exklusivtitel, die wir auf dem PC schmerzlich vermissen. Zumindest für die nächsten drei Monate gilt das aber nicht, denn Sony hat seinen Playstation-Streaming-Dienst PS Now mit neuen Spielen ausgestattet.

Ab sofort und bis zum 2. Januar 2020 werden dadurch God of War, inFamous: Second Son und Uncharted 4: A Thief's End auch auf dem PC spielbar. Und das sind nur die neuen Spiele, die nur vorübergehend zum Angebot gehören. Die Liste mit allen bei PS Now streambaren Spielen umfasst mehr als 650 Spiele.

Was ist PS Now und wie funktioniert es?

Falls ihr es nicht kennt: Playstation Now ist ein Abo-Streaming-Service von Sony, der quasi wie Netflix nur eben mit PS4-Spielen statt Filmen funktioniert. Wer eine monatliche Gebühr bezahlt, bekommt Zugriff auf eine Bibliothek an Spielen für die Playstation 4 und Playstation 3 und kann diese dann ohne sie herunterladen zu müssen via Cloud-Technologie streamen - sprich ganz normal spielen.

PS Now lässt sich allerdings auch auf dem PC nutzen und so können wir auch auf dem Computer Playstation-Exklusivtitel zocken. Gerade erst zum Oktober 2019 hat Sony die Preise des Abos gesenkt, dadurch kostet Playstation Now nicht mehr 15 Euro, sondern nur noch 10 Euro pro Monat. Mehr Infos zu Funktionen und Systemvoraussetzungen findet ihr in unserem ausführlichen Special zu PS Now.

Welche Spiele lassen sich mit PS Now auf PC zocken?

Die komplette Liste mit allen PS-Now-Titeln findet ihr auf der offiziellen Homepage Playstation.com. Damit ihr wisst, was ihr gegebenenfalls für euer Abo-Geld bekommt, haben wir euch ein paar Highlights und prominente PS4-Blockbuster zusammengesucht, die sich mit Playstation Now dauerhaft und auch über den Januar 2020 hinaus streamen lassen:

PlayStation Now - Bildqualität ansehen