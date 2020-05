»Zerstückelung durch Züge, Tod durch Pferde und ein liebenswerter grüner Dinsoaurier. Manche Geschichten haben einfach alles«, erzählt Star-Trek-Darsteller Jonathan Frakes im abstrusen neuen Trailer zum Battle-Royale-Shooter PUBG. Klingt kurios? Ist es auch.

Die neue PUBG-Map Dinoland wird euch präsentiert von Jonathan Frakes persönlich, auch bekannt als William Riker in Star Trek und Moderator der 90er-Jahre-Serie »X-Factor: Das Unfassbare«. Und sie erzählt die Geschichte eines mysteriösen Todesfalls, eines unheimlichen kleinen Jungens und sogar Dinosauriern.

Ein Mysteriöser Todesfall in Dinoland

Der vierminütige Trailer ist aufgezogen als fiktive Folge der Serie »Mystery Unknown« und erzählt in bester X-Factor-Manier die Geschichte des Themenparks Dinoland. Die neue Map kommt mit dem Update 7.1 nach Vikendi und schließt direkt an die umfangreiche Zugstrecke an.

Und unter jenen Zug geriet in den 70er Jahren offenbar ein als Dino kostümierter Darsteller und verstarb. Ein Unfall? Ein Selbstmord? Oder hat der einzige Zeuge, der kleine Sohn des Freizeitpark-Besitzers, etwas damit zu tun? Oder um es mit den unsterblichen Worten von Jonathan Frakes zu sagen: Ist diese Geschichte wirklich so passiert oder haben wir Ihnen hier einen Bären aufgebunden?

Die Map Dinoland ist seit dem 22. April in PUBG spielbar und bringt eine ordentliche Portion schrägen Humor und Mystery in den Battle-Royale-Shooter. Wer sich das ganze mit eigenen Augen anschauen möchte, findet bei uns die optimalen Settings, um PUBG mit maximaler Framezahl zu genießen.