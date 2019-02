In der Mobile-Variante von Playerunknown's Battlegrounds gibt es seit kurzem ein Crossover-Event mit Resident Evil 2. In dem »Zombie: Survive Till Dawn« genannten Event wehrt ihr euch neben anderen Spielern auch noch gegen eine Flut an untoten Horden.

Des zeitlich begrenzte Event findet auf der Map Erangel statt. Die hier spawnenden Zombies und Bossgegner aus Resident Evil 2 sind nicht nur ein Hindernis für euch, sondern hinterlassen bei ihrem Ableben auch Ressourcen und Items. Auch Mr. X und William Birkin geben sich hier die Ehre und machen euch das Leben schwer.

Neben dem speziellen Limited Time Event (LTE) erklingt im Hauptmenü zudem die bekannte Melodie aus der Horror-Serie und ihr könnt die Outfits von Ada Wong, Claire Redfield, Leon Kennedy und Martin Branagh bekommen.

Das bringt der Patch sonst noch

Neben dem auf Resident Evil basierenden Zombie-Modus bringt das Update auf Version 0.11.0 noch eine Reihe weiterer Verbesserungen mit sich. Im Anhang findet ihr die gesamten Patchnotes auf Deutsch.

Zombie: Survive Till Dawn, ein neues zeitlich begrenztes Event. Kämpft auf Erangel um euer Leben. Doch hier werden auch Zombies und Bosse aus Resident Evil spawnen. Töte sie, um Ressourcen und Gegenstände zu erhalten.

Wetter hinzugefügt: Mondlicht auf Vikendi.

Platz mit Informationen zu Spielern und deren Verbindungen hinzugefügt. Wählt einen Freund mit einer Synergie von über 400 aus und er wird als Partner in eurem Platz stehen.

Pandemic-Schatz-Event hinzugefügt. Hol dir jetzt deine Resident-Evil-2-Outfits!

Jubiläums-Schatz-Event hinzugefügt. Feier das Jubiläum des Spiels mit einer Reihe seltener Finishes.

Hauptmenü-Theme und Musik aus Resident Evil 2 hinzugefügt.

Jubiläumsitems sind im Preis gesenkt.

Emotes, Avatare und Rahmen zum Jubiläum hinzugefügt.

Sanhok ist jetzt in Aracade - Schnellmatch verfügbar.

Charakterbild und Verbindung sind jetzt im Profil sichtbar.

Neue Titel hinzugefügt: "#1/100" (Permanent) und "Survivor" (zeitlich begrenzt).



Andere Verbesserungen

Einige Häuser in Vikendi neu designed.

SMG- und Sturmgewehr-War-Modi starten jetzt mit doppelter Munition.

Vorherige Ergebnisse werden einen Monat lang gespeichert und danach gelöscht.

Einige Grafikfehler mit dem Terrain auf älteren Geräten behoben

