Aus einem fast vergessenen Marvel-Film wird jetzt wohl gar nichts mehr

James »Rhodey« Rodes alias War Machine (Don Cheadle), der beste Freund von Iron Man, wartet bereits seit fünf Jahren auf sein eigenes Solo-Abenteuer. Zuerst sollte Armor Wars eine Serie werden, dann ein Film und jetzt… liegt das Projekt anscheinend erst einmal auf Eis.

Einer der Produzenten des neuen Marvel-Films Captain America: Brave New World gibt jetzt ein ziemlich ernüchterndes Update zum aktuellen Stand von Armor Wars.

Nicht mehr im Vordergrund

In einem Interview mit Collider gibt Nate Moore preis, dass Marvel Studios die Projekt-Agenda etwas umstellen musste. Demnach wurde die Produktion von Armor Wars noch weiter zurückgeschraubt. Konkret sagt er dazu:

Wissen Sie, das ist nicht mein Projekt, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß, dass wir, während Marvel [Studios] diese Phase durchläuft, sicherstellen wollen, dass alles, was wir machen, fantastisch ist. Das führt dazu, dass wir einige Dinge, die an vorderster Front standen, zurückstellen mussten. Das heißt nicht, dass wir es nie schaffen werden, aber es bedeutet, dass wir einfach ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen müssen, damit das Publikum jedes Mal Qualität garantiert bekommt.

Das klingt nicht nach einer kompletten Absage an den Film. Der etablierte Branchen-Insider MyTimeToShineHello behauptet jedoch das Gegenteil. Auf seinem X-Account (ehemals Twitter) verkündet er, dass Armor Wars »tot ist.«

Der Insider landete in der Vergangenheit schon ein paar Volltreffer, wie zum Beispiel in Bezug auf den Cameo-Auftritt von Henry Cavill in Deadpool & Wolverine. Es ist also nicht auszuschließen, dass er über verlässliche Informationen verfügt.

Aber trotzdem fehlt natürlich noch eine offizielle Aussage zur angeblichen Einstellung des Projekts und nur die Zeit wird letztendlich zeigen, ob Rhodey irgendwann sein eigenes Abenteuer bekommt.

Worum soll es in Armor Wars gehen?

In Armor Wars sieht sich Rhodey alias War Machine (Don Cheadle) damit konfrontiert, was passiert, wenn Tony Starks (Robert Downey Jr.) Technologie in die falschen Hände gerät.

Bereits Spider-Man: Far From Home zeigte 2019, wie schlecht die Geschichte ausgeht, wenn ein ehemaliger Mitarbeiter von Stark Industries sich an der Technologie vergreift.

Der Film sollte - Gerüchten zufolge - ebenfalls ein Comeback von Tony Starks größtem Geschäftskonkurrenten Justin Hammer (Sam Rockwell) beinhalten.

Damit rückt ein Marvel-Projekt in weite Ferne, während andere bereits ungeduldig mit einem Schild an unsere Tür hämmern. In Captain America: Brave New World startet Sam Wilson (Anthony Mackie) nämlich ab dem 13. Februar 2025 sein erstes Solo-Abenteuer als neuer Cap.

Kurz danach machen sogar gleich zwei neue Gruppen das Marvel-Universum unsicher: Die Thunderbolts* ab dem 1. Mai 2025 und die Fantastic Four ab dem 24. Juli 2025.