Für Daredevil: Born Again steht eine 2. Staffel bereits fest und die startet überraschend bald

Für Daredevil hat Marvel große Pläne. Bildquelle: Marvel / Disney / Netflix

Nach sieben langen Jahren (und kleinen Cameos in anderen Marvel-Projekten) kehrt Matt Murdock als Daredevil wieder mit einer eigenen Serie zurück. Staffel 1 startet am 5. März 2025 auf Disney Plus.

Bereits vor Release teasert der Streaming-Chef von Marvel eine blühende Zukunft für Matt Murdock (Charlie Cox) an. Demnach soll die zweite Season schon bald erscheinen.

»Endlos viele Staffeln« für den Mann ohne Ängste

In einem Interview mit ScreenRant gibt der Streaming-Chef und ausführende Produzent von Daredevil Brad Winterbaum preis, dass Staffel 2 bereits für 2026 geplant ist. Auf die Frage hin, ob Fans jährlich mit einer Season rechnen können, findet er klare Worte.

Das ist der Plan. Staffel 2 wird nächstes Jahr herauskommen, und dann hoffentlich Staffel 3 und danach Staffeln ohne Ende. Ich finde, diese Welt ist extrem reichhaltig, und es gibt viele Geschichten, die auf den Straßen von New York erzählt werden können.

Vor wenigen Tagen enthüllte Winterbaum gegenüber Entertainment Weekly bereits, dass eine Rückkehr der Defenders ebenfalls möglich sei. Die Superhelden Luke Cage (Mike Colter), Iron Fist (Finn Jones), Jessica Jones (Krysten Ritter) und Daredevil (Charlie Cox) machten nämlich in der Miniserie Marvel's Defenders 2017 gemeinsame Sache.

Ich kann nicht viel verraten, aber ich kann dir sagen, dass es so aufregend ist, in diesem Sandkasten zu spielen. Wenn man es zeichnen kann [Comics], kann man es auch umsetzen. Es ist eine Frage der Schauspieler, der Zeit und des Umfangs der Produktion, um ein Filmuniversum aufzubauen, insbesondere im Fernsehen. Aber ich kann nur sagen, dass es unter Berücksichtigung all dieser Variablen etwas ist, das in kreativer Hinsicht extrem aufregend ist und das wir sehr gerne erforschen.

Gerüchten zufolge soll bereits in Staffel 2 ein Defenders-Mitglied zurückkehren, viele spekulieren, es handele sich dabei um Jessica Jones (Krysten Ritter). Es sind bisher aber nur Vermutungen und es ist noch nichts bestätigt.

Was wir bis jetzt zu Daredevil: Born Again Staffel 1 wissen

2:07 Daredevil ist zurück: Erster Trailer zu Born Again ist da und zeigt genau das, was Fans wollen

Die neue Serie führt die Ereignisse der Netflix-Serie Marvel’s Daredevil (2015-2018) fort. Demnach möchte der Mafiaboss Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), alias Kingpin, weiterhin gewaltsam die Stadt nach seinen Vorstellungen formen. Anwalt Matt Murdock (Charlie Cox) versucht derweil als Daredevil, die Bewohner von New York City zu schützen.

Neben Vincent D’Onofrio und Charlie Cox kehren viele weitere bekannte Gesichter zurück:

Debora Ann Woll als Karen Page

Elden Henson als Foggy Nelson

Jon Bernthal als Frank Castle/Punisher

Ayelet Zurer als Vanessa

Wilson Bethel als Benjamin Poindexter/Bullseye

Aber auch einige neue Gesichter, wie Hunter Doohan (Wednesday, Your Honor) als Muse oder Michael Gandolfini (Cherry - Das Ende aller Unschuld, The Deuce) als Daniel Blade sind mit von der Partie.

Ab dem 5. März 2025 könnt ihr euch die ersten beiden Folgen von Daredevil: Born Again auf Disney Plus im Abo anschauen. Die Veröffentlichung der insgesamt neun Episoden erfolgt in einem wöchentlichen Rhythmus. Also jede Woche eine neue Folge.

Falls ihr euch vorher noch einmal auf den neuesten Stand bringen möchtet: Marvel's Daredevil und die Solo-Serien der anderen Defenders-Helden könnt ihr ebenfalls aktuell bei Disney Plus streamen.

Im Trailer zu Daredevil: Born Again taucht derweil auch ein neuer Superheld auf: White Tiger. Alles, was ihr zu der Marvel-Figur wissen müsst, könnt ihr im oben verlinkten Artikel nachlesen.

Wusstet ihr übrigens, dass Matt Murdock ebenfalls in der Marvel-Serie She-Hulk auftritt? Nein? Na, dann habt ihr mit Disney wohl etwas gemeinsam. Mehr dazu findet ihr ebenfalls im obigen Kasten.