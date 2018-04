Sea of Thieves ist für Koop-Freunde der ultimative Piratenspaß. Gemeinsam lichtet ihr den Anker und geht auf famose Abenteuerreise: Ihr erkundet einsame Inseln, findet funkelnde Schätze, besiegt finstere Kreaturen und zeigt anderen Freibeutern in erbitterten Seeschlachten, warum ihr die wahren Herren der virtuellen Karibik seid.

Die Spielspaß-Lagune: Sea of Thieves im GameStar-Test

Wenn ihr euch auf hoher See beweisen wollt, gibt euch unser Gewinnspiel die beste Gelegenheit dazu. Ein glücklicher Pirat kann bei uns gleich vier Keys für Sea of Thieves erbeuten - genug, um eine ganze Galeone mit Freunden zu bemannen. Dank Crossbuy und Crossplay lassen sich die Codes auf der Xbox und am PC einlösen und Konsolen- und PC-Piraten können gemeinsam auf große Fahrt gehen.

Und damit ihr selbst im wildesten Sturm immer die volle Kontrolle über euer Schiff habt, legen wir gemeinsam mit Microsoft noch einen Xbox-Controller im limitierten Sea-of-Thieves-Design obendrauf. So steht eurem Aufstieg zur Piratenlegende nichts mehr im Weg.

Damit wir wissen, dass ihr würdig seid, diesen Schatz zu heben, müsst ihr in drei Fragen euer Freibeuter-Wissen beweisen. Unter allen Teilnehmern mit den richtigen Antworten ziehen wir einen Gewinner.

Hier geht's zum Sea of Thieves Gewinnspiel

Teilnahmeschluss ist der 13. April 2018, 11:59 Uhr