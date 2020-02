Radeon RX 5700 (XT) mit Hitzeproblemen: Asus gibt AMD die Schuld

Asus' ROG Strix Radeon RX 5700 und RX 5700 XT leiden unter starker Hitzeentwicklung, wie das Unternehmen nun bestätigte. Zuvor hatten Besitzer beispielsweise via Reddit schon auf derartige Probleme hingewiesen - zuletzt nahm sich auch Hardware Unboxed der Problematik an und bestätigte sie.

Laut Asus liegt die Schuld bei AMD respektive deren falscher Vorgaben - was ist dran an den Anschuldigungen?

Wie Asus mitteilt, sollen AMDs empfohlene Werte für den Anpressdruck des Kühlkörpers schlicht nicht ausreichend sein. Die Folge: Die Hitze kann nicht optimal abgeleitet werden.

AMD habe demnach für die RX 5700 und RX 5700 XT einen Druck von 30 bis 40 psi vorgegeben, letztlich habe man nach Beschwerden von Kunden eine intensive Fehlersuche durchgeführt und den Druck auf 50 bis 60 psi erhöhen müssen, um die Hitzeentwicklung in den Griff zu bekommen.

Was bedeutet psi?

Das in den USA geläufige »psi« steht für »pound-force per square inch«, zu deutsch »Pfund pro Quadratzoll«. Das ist eine Maßeinheit für den Druck, ein psi entspricht dabei 6.895 Pa (Pascal) oder etwa 0,07 bar.