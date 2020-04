Der Reddit-Nutzer Zer0Bytes hat geleakte Informationen zu einem möglichen neuen Event in Rainbow Six: Siege veröffentlicht. Es handelt sich um den Spielmodus »The Grand Larcency« (zu Deutsch etwa: Der große Diebstahl), der laut Leaker vom 5. bis 19. Mai spielbar sein soll.

Hierfür gibt es aber, wie bei Leaks üblich, keine offizielle Bestätigung. Wir haben mal bei den Entwicklern nachgefragt, was los ist. Sobald wir eine offizielle Antwort erhalten, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Indes zeigt ein Bild auf Imgur, das wie ein authentischer Ingame-Screen aus Rainbow Six: Siege wirkt, wie genau der neue Modus funktionieren soll.

So funktioniert das Event angeblich

Regeln des Modus: Angreifer müssen in ein Gebäude eindringen und eine Reihe von Tresoren öffnen, bevor ein Timer abläuft, oder alle Verteidiger besiegen. Die Verteidiger müssen die Tresore schützen oder das Angreifer-Team ausschalten.

Tresore und Böden: Die Tresore sind für beide Teams via Marker sichtbar. Die Tresore können durch Böden fallen, wenn diese zerstört werden. Jeder kann Holzböden zerschießen, die üblichen Stahlträger existieren auf der speziellen Map nicht.

Nur Schrotflinten: Alle Operator, die in Grand Lacency antreten, haben nur Shotguns als Waffen ausgerüstet. Deren Schaden ist in diesem Modus zudem erhöht.

Indes hat ein eigens dafür erstellter Youtube-Kanal namens ElaFromPoland bereits Ende März eine komplette Runde Gameplay aus Great Larcency veröffentlicht. Zwar ohne andere Spieler, aber zumindest mit dem kompletten Programm inklusive Eröffnungs-Cutscene, was die Echtheit des Leaks stützt:

Fun-Fact: Zu sehen ist in dem Video auch, dass herabstürzende Tresore den Spieler erschlagen können, wenn der ungünstig darunter steht. Sollte sich der Leak zu Rainbow Six: Siege als wahr erweisen, können also sowohl Verteidiger als auch Angreifer das Tresor-Tetris zu ihrem Vorteil nutzen.