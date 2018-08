Rainbow Six: Siege - Am Wochenende kostenlos spielbar

Wie Ubisoft bekanntgegeben hat, ist der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege dieses Wochenende gratis auf PC, PS4 und Xbox One spielbar. Los geht die Aktion auf dem PC schon am morgigen 16. August um 19 Uhr und läuft bis zum 19. August um 22 Uhr.

Auf der PS4 spielt ihr vom 16. August um 15 Uhr bis zum 20. August um 15 Uhr, auf der Xbox One vom 16. August um 9 Uhr morgens bis zum 20. August um 9 Uhr. Der Preload ist auf PC und PS4 bereits möglich. Auf dem PC wird der Uplay-Launcher benötigt, auf der PS4 PS Plus und auf der Xbox One eine Xbox-Live-Silber-Mitgliedschaft.

Außer bei der Starter-Edition: Rabatt & Fortschritt bleibt

Beim kostenlosen Wochenende steht das komplette Spiel zur Verfügung. Der Fortschritt wird außerdem ins Spiel übertragen, wenn man sich für den Kauf der Vollversion entscheidet - mit Ausnahme der Starter-Edition auf dem PC. Parallel läuft eine Rabattaktion, bei der Siege auf allen Plattformen um 50 bis 60 Prozent reduziert ist.

Sonst steht bei Rainbow mit Operation Grim Sky das nächste große Update an. Mit dabei ist auch der neue Operator Clash.