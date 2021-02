Rainbow Six: Siege startet in sein sechstes Jahr und bekommt nach wie vor neue Inhalte. Jetzt teaserte Ubisoft die kommende Season Y6S1 mit dem Namen »Operation Crimson Heist« mit einem Bild auf Twitter an.

Was wissen wir über Crimson Heist?

Der Teaser selbst verrät noch nicht viel. Ihr seht lediglich eine Nahaufnahme einer Person, die eine Brille mit roten Gläsern trägt sowie eine Tellermütze. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um den neuen Operator von Y6S1.

Das sagen Leaks

Es existieren bereits Leaks zu Operation Crimson Heist. Diese sind natürlich nicht bestätigt, weswegen ihr sie mit Vorsicht genießen solltet. Jedoch waren vergangene Leaks zu Rainbow Six: Siege oft korrekt.

Der neue Operator: Der Dataminer Benjaminstrike behauptete bereits im November 2020 auf Twitter, mehr zu wissen und gab den jetzt offiziell enthüllten Namen im Dezember bekannt. So hört der neue Operator auf den Namen »Flores«, kommt aus Argentinien und besitzt eine explosive Drone namens »RCE-Ratero« als Gadget. Die explodiert exakt fünf Sekunden, nachdem ihr den Befehl dafür erteilt.

Zusätzliche Waffe: Benjaminstrike sprach ebenfalls davon, dass es eine neue Pistole mit Explosivgeschossen geben wird. Allerdings ist er sich nicht sicher, ob diese bereits mit Y6S1 oder erst später erscheinen wird.

Weiteres Map-Rework: Eine neue Map ist abermals nicht geplant, dafür aber wieder ein Rework einer bereits existierenden. So soll dem Dataminer zufolge mit Operation Crimson Heist die Karte »Border« überarbeitet werden.

Wann kommen offizielle Informationen?

Ubisoft wird die neue Season auf dem »Road to SI«-Event am Sonntag, 21. Februar 2021 um 18 Uhr vorstellen. Hier wollen sie nicht nur über Crimson Heist sprechen, sondern auch über die Zukunft von Siege bis Ende 2021.

Eine grobe Roadmap veröffentlichte das Team bereits Anfang 2020. Der zufolge wird es mit jeder weiteren Season einen neuen Operator sowie ein Event geben, und zudem entweder eine neue Map oder Rework.

Wir vermuten, dass Ubisoft die Pläne für dieses Jahr Ende Februar genauer ausführen wird. Wie im Vorjahr gehen wir davon aus, dass wir dann erfahren werden, aus welchen Nationen die kommenden Operator stammen und welche Maps genau überarbeitet werden.