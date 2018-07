Nachdem es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Beschwerden über Cheater in Rainbow Six: Siege gab und auch mehrere Streamer- und Youtube-Größen ihren Unmut zum Thema geäußert haben, kündigt Ubisoft neue Maßnahmen an.

Kurz nach dem Release von Operation Para Bellum im Juni, häuften sich Berichte über den aggressiven Einsatz von Cheats - wie zum Beispiel dem Teleport-Hack, mit dem sich Spieler blitzartig über die Map bewegen.

Wer von Cheatern profitiert, fliegt raus

In einem ersten Schritt wird Ubisoft am 16. Juli rund 600 Accounts wegen Boosting sperren. Boosting bezeichnet das Anheuern von Cheatern gegen Geld für garantierte Siege, um schnell im Rang und der Liga im Ranked-Spiel aufzusteigen. Kürzlich hatte Ubisoft Boosting als verboten eingestuft und zum Ban-Grund erklärt.

Zudem wollen die Entwickler mehrere Schwachstellen an der Architektur des Spiels beheben und so Schlupflöcher für Cheater schließen. Mithilfe einer neuen Test-Software sollen diese außerdem in Zukunft bereits erkannt werden, bevor Hacker überhaupt auf sie aufmerksam werden.

2-Faktor-Authentifizierung kommt

Ubisoft wird zudem eine zusätzliche Verifizierungsstufe einführen, ähnlich der von CS:GO. Diese Zwei-Schritt-Überprüfung wird zur Voraussetzung werden, wenn man in Rainbow Six: Siege Ranked spielen will. Bei einer 2-Faktor-Authentifizierung muss neben Email-Adresse und Passwort ein weiterer, zufallsgenerierter Code (meist via App) eingegeben werden.

Der Account ist dann an ein weiteres Gerät wie das Smartphone des Besitzers gekoppelt. Das erhöht die Sicherheit gegen Account-Diebstahl und ist zugleich ein wirksames Mittel zur Cheat-Bekämpfung, da im Falle eines Bans nicht einfach ein neues Profil erstellt werden kann. Ubisoft setzt zur 2-Faktor-Prüfung auf den Google Authenticator für iOS und Android.

Auch beim Matchmaking sind Änderungen geplant. So denkt Ubisoft zum Beispiel darüber nach, gewonnene bzw. verlorene Matchmaking-Punkte bei Siegen und Niederlagen einzuschränken, wenn ein (inzwischen gebannter) Cheater im Match anwesend war. So verhindert man Boosting und mindert den Frust der Verlierer, die chancenlos gegen Hacker antreten mussten.

