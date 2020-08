Rainbow Six Siege wird bald free2play - zumindest für eine Woche: Ubisofts Taktik-Shooter ist demnächst für einen begrenzten Zeitraum kostenlos spielbar. In der folgenden Übersicht liefern wir euch die wichtigsten Infos: Den Termin, Download-Größe, Preload, dem Inhalt und alles was dazu gehört.

Rainbow Six Siege kostenlos spielen: Alle Infos

Datum, Uhrzeit und Dauer

Start: Rainbow Six Siege ist ab Donnerstag, dem 27. August 2020 kostenlos spielbar. Die Startzeiten variieren dabei von Plattform zu Plattform:

PC: Ab 15 Uhr deutscher Zeit

Ab 15 Uhr deutscher Zeit PS4: Ab 15 Uhr deutscher Zeit

Ab 15 Uhr deutscher Zeit Xbox One: Ab 9 Uhr deutscher Zeit.

Ende: Die Free2Play-Aktion von Rainbow Six Siege endet nach einer Woche, also am 4. September 2020. Hier variieren die Endzeiten ebenfalls:

PC: Um 22 Uhr deutscher Zeit

Um 22 Uhr deutscher Zeit PS4: Um 15 Uhr deutscher Zeit

Um 15 Uhr deutscher Zeit Xbox One: Um 19 Uhr deutscher Zeit

Download-Größe, Inhalt, Preload und Spielfortschritt

Download-Größe: 85 GB

Inhalt: In der Test-Version ist sämtlicher Content von Rainbow Six Siege enthalten

Preload: Der Preload ist bereits gestartet, Rainbow Six Siege lässt sich noch vor dem Start seiner Free Week herunterladen.

Spielfortschritt: Solltet ihr euch während der Free Week dazu entscheiden, Rainbow Six Siege zu kaufen, werden alle eure Fortschritte ins Spiel übernommen.

Solltet ihr nun Lust haben, an der kostenlosen Woche von Rainbow Six Siege teilzunehmen, müsst ihr einfach die offizielle Ubisoft-Website aufrufen, wo ihr bereits den Download starten könnt.