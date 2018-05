Rambo 5 - Sylvester Stallone kündigt Sequel für nächstes Jahr an

Nun also doch: Actionstar Sylvester Stallone möchte es noch einmal wissen und kündigt einen fünften Teil seiner erfolgreichen Actionfilmreihe Rambo an. Dabei lässt er keine Zeit verstreichen: Im Herbst beginnen die Dreharbeiten, bei dem er selbst als John Rambo zurückkehren wird. Laut seiner Ankündigung (via Instagram) ist ein Kinostarttermin für nächstes Jahr geplant.

Erste Story-Details bekannt

Ersten Details zur Story nach schlüpft der inzwischen über 70-Jährige Schauspieler Sylvester Stallone erneut in die Rolle des John Rambo, der sich mit Gelegenheitsjobs auf einer Ranch durchschlägt. Als die Tochter eines Freundes entführt wird, begibt er sich auf eine Rettungsmission. Seine Suche führt ihn nach Mexiko. Dort legt er sich mit einem der berüchtigtsten Drogenkartellen an.

Regisseur für Rambo 5 gesucht

Sylvester Stallone hatte zwar für den letzten Film »John Rambo« noch selbst die Regie geführt, für Rambo 5 gibt er den Posten jedoch ab. Wer als Regisseur in Frage kommt, steht noch aus. Das Drehbuch stammt von Matt Cirulnick. Nach einer weiteren Besetzung wird noch gesucht.

Rambo-Filmreihe und Videospiel

Im ersten Rambo-Film aus dem Jahr 1982 nach einer Buchvorlage von David Morrell, stellte der damalige Rocky-Darsteller Sylvester Stallone den Vietnam-Kriegsveteran als schwerbewaffnete Ein-Mann-Armee auf Rachefeldzug dar. Bis heute ist der Film Kult und verhalf Sly den internationalen Durchbruch als Actionstar.

Es folgten »Rambo II - Der Auftrag« (1985) von Drehbuchautor James Cameron (Avatar) und »Rambo III« (1988) jeweils mit Sylvester Stallone. 30 Jahre später brachte Sylvester Stallone den vierten Teil »John Rambo« in die Kinos, den er selbst inszenierte, das Drehbuch schrieb und erneut die Hauptrolle übernahm.

Zur Filmreihe gibt es inzwischen auch ein Videospiel, das jedoch bei unseren Testern in der Redaktion durchgefallen ist.

Rambo: The Video Game - Screenshots ansehen

Rambo: New Blood und TV-Serie weiterhin in Arbeit?

Zuletzt hatte sich Sylvester Stallone nach langem Hin und Her von einem weiteren Sequel zur Filmreihe distanziert. Stattdessen war von einem Remake des ersten Rambo-Films aus dem Jahr 1982 als Neuauflage der Filmreihe die Rede. Der Titel sollte Rambo: New Blood lauten, als Hommage auf das Original Rambo: First Blood mit Sylvester Stallone. Der Film sollte ohne Sylvester Stallone in Produktion gehen, auch sei eine TV-Serie in Planung. Ob die Pläne weiterhin noch aktuell sind, ist nicht bekannt.