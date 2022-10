Ranked in CoD Modern Warfare 2: Was wir bisher über Startzeit, Stufen + Rangliste wissen

Bekommt CoD Modern Warfare 2 eine kompetitive Ranked-Playlist, in der Spieler nach den Profi-Regeln spielen? Diese Frage stellen sich kurz vor dem Early-Access-Release viele Spieler. Bisher hat Infinity Ward, das Studio hinter der MW-Serie, meist auf einen solchen Modus verzichtet, doch das soll sich 2022 ändern.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Ranked zurückkehrt, wie wir es zuletzt in Vanguard gesehen haben – inklusive eigenem Rangsystem und Belohnungen. Den ersten Hinweis darauf lieferten die Entwickler selbst. Als MW2 und Warzone 2 auf dem CoD Next Event im September 2022 enthüllt wurden, erklärte Communications-Chefin Stephanie Snowden von Infinity Ward:

Wir haben den Dialog innerhalb der Community genau verfolgt, insbesondere was kleine Maps, das Ricochet Anti-Cheat-System, Ranked Play und mehr angeht.

Dabei muss man aber bedenken, dass der Satz von Snowden fiel, als es gerade um Warzone 2 ging. Es ist daher nicht ganz klar, auf welchen Aspekt von Modern Warfare 2 sie sich nun genau bezog.

Der Aspekt der »kleineren Maps« dürfte sich aber ebenso auf den regulären 6vs6-Multiplayer beziehen. Aus dem könnt ihr euch hier übrigens eine komplette Runde ohne Kommentar anschauen (gespielt wird der neue Knockout-Modus):

Insider packen aus

Mehrere bekannte Leaker und CoD-Insider untermauerten nach dem CoD Next Event die Annahme, dass ein Ranked-Modus kommen wird. Der als zuverlässige Quelle bekannte TheGhostOfHope ließ auf Twitter verlauten:

»Ranked Play wird in Modern Warfare 2 kurz nach dem Launch verfügbar sein, die Entwicklung wird von Treyarch geleitet.« Das Studio Treyarch hatte zuletzt CoD Black Ops: Cold War im Jahr 2020 veröffentlicht.

Unklar ist weiterhin, wie schnell Ranked erscheinen wird. Ein möglicher Starttermin wäre der 16. November, wenn auch Warzone 2 und DMZ als Free2Play-Begleitung zu MW2 an den Start gehen.

Die CoD-Experten der Fanseite CharlieIntel vermuten dagegen, dass Ranked im Februar erscheint – also wie im Falle von CoD Vanguard und Black Ops Cold War in den Jahren zuvor.

Ranked-Stufen geleakt

Jetzt hat die Leak-Plattform VanguardIntel die mutmaßliche Liste an Rängen für den Ranked-Modus in Modern Warfare 2 bekannt gegeben, die daraufhin von TheGhostOfHope bestätigt wurde. Sie ähneln anderen kompetitiven Titeln wie Rainbow Six: Siege oder League of Legends. Demnach können Ranked-Spieler in MW2 folgende Stufen erreichen (aufsteigend):

Bronze

Silber

Gold

Platin

Diamant

Purpur

Schillernd

Dem Vernehmen nach soll das Top-250-System aus CoD Vanguard zurückkehren, das die aktuell besten Spieler der Welt mit einem Platz in der Tabelle rühmt.

Ein Ranked-Modus wirft zudem die Frage auf, wie das kontrovers diskutierte SBMM in CoD MW2 ausfallen wird. Gäbe es entsprechende Stufen und Ranglisten für kompetitive Matches, wäre zumindest in der Theorie der Weg frei für ein gelockertes Matchmaking-System.

GameStar-Autor Sascha war in der Beta jedoch schnell gefrustet, weil er durch SBMM das Gefühl bekam, feierabends um hunderttausend Euro Preisgeld zu spielen. Wir versuchen deshalb, mehr zum Thema Ranked vom Entwickler in Erfahrung zu bringen und halten euch natürlich mit neuen Erkenntnissen auf dem Laufenden!

CoD Modern Warfare 2 ist ein direktes Sequel zu Modern Warfare von 2019 und erscheint gleichzeitig für alle Plattformen - und erstmals seit vielen Jahren auch auf Steam - am 28. Oktober 2022. Vorbesteller von digitalen Versionen dürfen jedoch die Kampagne schon ab dem 20. Oktober spielen.