Reacher: Staffel 4 hat jetzt ihre beiden Bösewichte gefunden

Alan Ritchson ist schon ab Sommer 2025 wieder am Set von Reacher. Bildquelle: Amazon Prime Video

Für Staffel 4 von Reacher steht jetzt fest, welchen Schurken Jack als Nächstes das Handwerk legen muss. Denn für die Verfilmung des 13. Romans von Autor Lee Child namens »Underground« (engl.: Gone Tomorrow) wurden jetzt die wichtigsten Schlüsselfiguren besetzt.

Doch Vorsicht! Genau genommen handelt es sich bei der Identität der neuen Gegenspieler um einen kleinen Plot-Twist. Denn in der Buchvorlage muss Reacher die wahren Machenschaften der beiden erst einmal aufdecken.

Die ersten weiblichen Bösewichte der Serie

In Lee Childs 13. Reacher-Roman entpuppt sich ein Mutter-Tochter-Gespann als tödliches Schurken-Duo. Es handelt sich dabei um die Figuren Lila und Svetlana Hoth.

Gespielt werden die beiden in der Serie von der Schauspielerin Agnez Mo (Pernikahan) und der Sängerin Anggun (Levitating). Dabei wurde lediglich der Name von Svetlana in Amisha abgeändert (via Deadline). Somit bekommt Reacher seine ersten weiblichen Kontrahenten in der Amazon-Serie.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Spoiler anzeigen Was hat es mit den beiden Schurkinnen auf sich? In Underground stolpert Reacher nach einem Selbstmordattentat einer Frau in der New Yorker U-Bahn geradewegs in eine Verschwörung hinein. Bei seinen Ermittlungen deckt er eine Verbindung zu einer islamistischen Terrororganisation auf, der Svetlana und Lila Hoth angehören. Aus den kurzen Charakterbeschreibungen der Serie geht hervor, dass Lila mit der Hilfe ihrer Mutter Amisha in Philadelphia nach ihrem leiblichen Vater sucht. Demnach muss Jack vermutlich auch hier die wahre Natur der beiden erst einmal aufdecken.

Neben Mo und Anggun werden noch drei weitere wiederkehrende Rollen und ein paar Gaststars bekannt gegeben:

Jacob Merrick , Kleinstadt-Polizist gespielt von Jay Baruchel (Fubar, Drachenzähmen leicht gemacht)

, Kleinstadt-Polizist gespielt von Jay Baruchel (Fubar, Drachenzähmen leicht gemacht) Tamara Green , Polizistin bei der Polizei in Philadelphia gespielt von Sydelle Noel (Black Panther, Arrow)

, Polizistin bei der Polizei in Philadelphia gespielt von Sydelle Noel (Black Panther, Arrow) Polizist Docherty, Tamaras Partner gespielt von Kevin Corrigan (Poker Face, Unstoppable)

Russell Plum , ein freiberuflicher Journalist gespielt von Kevin Weissman (Marvel’s Runaways, Alias: Die Agentin)

, ein freiberuflicher Journalist gespielt von Kevin Weissman (Marvel’s Runaways, Alias: Die Agentin) John Samson , ein US-Kongressabgeordneter gespielt von Marc Blucas (Knight and Day, Buffy)

, ein US-Kongressabgeordneter gespielt von Marc Blucas (Knight and Day, Buffy) Elsbeth Samson, Frau von John gespielt von Kathleen Robertson (The Expanse, Murder in the First)

4:09 Ist Reacher größer als ein Grizzly-Bär? Serienstar Alan Ritchson lässt sich auf ein kleines Quiz ein

Autoplay

Was wir sonst noch über Reacher: Staffel 4 erfahren und wissen

Sydelle Noel könnte hierbei übrigens Reachers neue Flamme spielen. Im Roman bandelt der Ex-Militärpolizist mit Theresa Lee an, jedoch scheint es so, als hätte Amazon die Rolle kurzerhand in »Tamara Green« umbenannt.

Was dafür spricht? Lee und Green bekommen beide jeweils den Polizisten Docherty als Partner an die Seite gestellt. Außerdem hieß bereits eine wichtige Figur in Staffel 3 Theresa, und die Macher wollten wahrscheinlich für eine klare Abgrenzung sorgen.

Die Dreharbeiten für Staffel 4 beginnen im Sommer 2025. Aufgrund des kommenden Neagley-Spin-Offs wird sich die Ausstrahlung etwas verzögern, weshalb Fans vermutlich gegen Mitte oder Ende 2026 mit den neuen Folgen rechnen können.

Falls ihr euch noch ein paar Hintergundinfos zu Reacher aneignen wollt: In dem obigen Kasten findet ihr unter anderem einen Artikel dazu, wer als Vorbild für den Ex-Militärpolizisten diente. Vielleicht könnt ihr es sogar schon anhand der Überschrift erraten. Oder ihr lest etwas darüber, welche Bücher vielleicht niemals auf einem TV-Bildschirm erscheinen werden.