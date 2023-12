»Fast ein anderer Film«: Für Rebel Moon steht eine noch längere Fassung an und für die verspricht Zack Snyder viel

Rebel Moon startet schon bald bei Netflix, ein längerer und härterer Director's Cut ist aber bereits angekündigt und soll irgendwann 2024 folgen. Bildquelle: Netflix

Am 23. Dezember 2023 ist es soweit: Mit dem ersten Teil von Rebel Moon geht die große Sci-Fi-Hoffnung von Netflix an den Start, doch im Vorfeld machte sich bereits Enttäuschung breit. Denn viele Kritiker straften den neuen Film von Zack Snyder teilweise mit desaströsen Wertungen ab - auch wir zeigten uns nicht gerade begeistert.

In unserer spoilerfreien Review zu Teil 1: Kind des Feuers störten wir uns dabei an einem ganz bestimmten Punkt: In seiner aktuellen Fassung fühlt sich Rebel Moon ständig so an, als würden wichtige Szenen fehlen und sich wichtige Charakterdynamiken nur abseits des Bildschirms entwickeln.

Damit dürfte es niemanden überraschen, dass für Rebel Moon schon längst ein Director’s Cut angekündigt ist, der 2024 erscheinen soll. Der bringt nicht nur mehr Blut und Gewalt in den beziehungsweise die Filme, sondern auch zusätzliche Szenen von einer Laufzeit von bis zu einer Stunde!

Der Director's Cut wird fast ein anderer Film

Ob der Director’s Cut damit Rebel Moon zu einem besseren Film macht, muss sich erst zeigen. Zumindest Regisseur Zack Snyder verspricht dafür aber im Gespräch mit Associated Press schon einmal viel:

Es ist nicht nur eine längere Fassung des Films. Es ist fast ein komplett anderer Film. Es ist fast so, als würde sich der Film in einem anderen Universum abspielen. [...]

Synder macht kein Geheimnis daraus, dass er Rebel Moon von Anfang an mit einem harten R-Rating veröffentlichen wollte. Gleichzeitig betonte der Filmmacher aber auch, dass Netflix nie konkrete Forderungen an den Schnitt von Rebel Moon hatte. Damit stellt sich natürlich die Frage, warum das große Sci-Fi-Projekt nicht von Anfang an in dieser Fassung erscheint.

Die lässt sich aber leicht beantworten: Netflix will mit dem Film ein möglichst breites Publikum erreichen. Und das erschwert ein R-Rating natürlich, wenn ein Streifen sich an erwachsene Zuschauer richtet. Außerdem kann Netflix mit mehreren Versionen des Films gleich mehrmals Aufmerksamkeit für Rebel Moon generieren. Aus Marketing-Sicht natürlich kein schlechter Move. Snyder selbst erklärt dazu:

Alle meine Director's Cuts sind als Antwort auf die Sachen entstanden, die von mir verlangt wurden, dass ich sie aus den Kinofassungen herausnehme. Bei [Rebel Moon] wurde das nie von mir verlangt. Wir wussten, dass es ein Film mit einer Altersfreigabe ab 13 Jahren werden sollte. Ich wusste aber schon immer im Tiefen meines Herzens, dass ich einen Film mit R-Rating machen wollte. Doch mir war klar, dass das mit den Kosten und den Plänen [...] [nicht zu 100 Prozent umsetzbar ist]. [...] [Netflix sagte mir:] Was, wenn wir sagen, dass du dich dabei austoben kannst. Mach die Version für ab 13 Jahren und dann die R-Rated-Variante. Das ist uns egal! Das war etwas, das ich so nie erlebt habe. [...]

3:03 Rebel Moon: Zack Snyders große Sci-Fi-Hoffnung für Netflix verrät im Trailer mehr zur Story

Was ihr sonst zu Rebel Moon wissen solltet

Der Director’s Cut von Rebel Moon hat aktuell keinen konkreten Release-Termin. Es lässt sich spekulieren, ob der zum Start von Teil 2: Die Narbenmacherin erscheint - also am 19. April 2024. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht. Falls ihr euch für Rebel Moon interessiert und mehr darüber erfahren wollt, werft am besten einen Blick auf die folgenden Links:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Rebel Moon? Haben die ersten Kritiken zum großen Sci-Fi-Zweiteiler von Neflix eure Vorfreude gedämpft oder lasst ihr euch davon nicht beirren? Was ist eurer Meinung nach der beste, aber auch schlechteste Film von Regisseur Zack Snyder? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!