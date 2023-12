Rebel Moon: Nach harschen Kritiken für den Sci-Fi-Film treiben offenbar Trolle und Bots die Wertung nach oben

Sind sich Fans und Kritiker bei Rebel Moon nur uneinig oder steckt vielleicht etwas anderes dahinter? Bildquelle: Netflix

Die große Sci-Fi-Hoffnung von Netflix enttäuscht zumindest mit dem ersten Teil viele Kritiker: Aktuell kommt der erste Teil von Rebel Moon bei Metacritic auf einen Durchschnittswert von 32 Punkten, bei Rotten Tomatoes sind es sogar nur 23. Dabei fällt natürlich auf: Zuschauer vergeben hier wesentlich mehr Punkte.

So kommt Kind des Feuers unter Fans bei Metacritic auf durchschnittlich 64 Prozent und bei Rotten Tomatoes auf 73. Doch woher kommt diese Diskrepanz? Wir fassen für euch zusammen, warum diese Zahlen gerade mit etwas Vorsicht genossen werden sollten.

Ist Rebel Moon wirklich so schlecht/gut?

Eigentlich startet Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers erst am 22. beziehungsweise am 23. Dezember 2023 bei Netflix. Da aber der Film in den USA bereits in ausgewählten Kinos gezeigt wurde, dürfen jetzt auch User beider Wertungsportale ihre Wertungen abgeben.

Mit einem kurzen Blick lässt sich schnell feststellen: Nicht alle, aber durchaus bemerkenswert viele Zuschauer-Reviews kommen mit auffällig überschwänglichen Bewertungen daher. So zücken User bei Rebel Moon 1 teilweise stolze fünf von fünf Punkten, was für eine spannende Diskrepanz zu den Kritiker-Wertungen führt.

Natürlich ist es nicht unüblich, dass gelegentlich die Geschmäcker von Filmkritikern und Kinobesuchern (weit) auseinandergehen. Auffällig bei Rebel Moon ist jedoch, dass manche User-Profile ausschließlich Filmen von Zack Snyder fünf von fünf oder zehn von zehn Punkten geben (wie zum Beispiel hier und hier) und ansonsten nur wenige bis keine andere Leinwandstreifen bewertet haben.

Manche User-Reviews machen auch gar kein Geheimnis daraus, aus Trotz gegenüber den Kritiker-Wertungen oder Treue zu Zack Snyder Rebel Moon mit hohen Prozentzahlen zu belohnen. So schreibt zum Beispiel Dave S. (der bisher auch nur Kind des Feuers bei Rotten Tomatoes bewertet hat):

So ein guter Film. Man kann von Anfang an sehen, dass ein Film gut wird, wenn man einen Blick auf Rotten Tomatoes wirft. Wenn sie [die Kritiker] ihn schlecht bewerten, wird [der Film] wahrscheinlich gut sein. Zac [Snyder] bekommt zu viel Hate ab.

Was hinter den kuriosen Rebel-Moon-Wertungen stecken könnte

Sind hier Snyder-Bots am Werk? Auf Social Media, konkret X (ehemals Twitter) hat das übrigens auch schon für Aufsehen erregt. So identifiziert zum Beispiel Officer Martinez, dass dahinter Bots stecken dürften. Unter Fans von Zack Snyder wäre das kein neues Phänomen.

So enthüllte beispielsweise ein Rolling-Stone-Bericht von 2022, dass die massive #ReleaseTheSnyderCut-Fankampagne zu Justice League nicht zu knapp von Fake-Accounts und Bots angefeuert wurde. Dass jetzt Ähnliches bei Rebel Moon passiert, wirkt damit durchaus naheliegend.

Natürlich finden sich unter den Fan-Reviews zu Kind des Feuers auch zahlreiche aufrichtige User-Kritiken, die fair urteilen und entsprechende Bewertungen vergeben. Teilweise wird aber auch direkt gegen die Snyder-Fans gewertet, indem zum Beispiel halbe Sterne als direkter Kontrast zu den vollen Fünf aufschlagen. Das dürfte den schwankenden User-Score bei Rotten Tomatoes und Metacritic erklären.

Was ihr sonst zu Rebel Moon wissen solltet

Damit solltet ihr also vor allem eins: Die aktuellen Durchschnittswerte auf etablierten Kritiker-Seiten mit einer gesunden Prise Skepsis betrachten. Ab dem 23. Dezember 2023 könnt ihr euch dann selbst ein Bild von Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers machen.

Wie steht ihr zu etablierten Review-Portalen wie zum Beispiel Rotten Tomatoes oder Metacritic: Werft ihr vor einem Film- oder Serienstart einen Blick darauf oder verzichtet ihr gänzlich darauf? Wie aussagekräftig sind in euren Augen die durchschnittlichen Kritiker- und Review-Scores? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!