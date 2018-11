Red Dead 2 übertrifft sogar GTA 5 - Bestes Startwochenende überhaupt

Red Dead Redemption 2 stellt die Konkurrenz in den Schatten. Und zwar offenbar nicht nur, was Grafik, Inszenierung und Detailgrad angeht.

Das Launch-Wochenende hat Rockstar Games eigenen Angaben zufolge über 725 Millionen US-Dollar in die Kassen gespült.

Damit soll es sogar das beste Start-Wochenende der gesamten Unterhaltungs-Industrie sein.

Schlägt Red Dead 2 GTA 5?

Aber nur, wenn wir richtig rechnen: Rockstar Games nutzt einen kleinen Kniff in Sachen Verkaufszahlen. Obwohl es ihn eigentlich gar nicht nötig hätte.

Je nachdem, wie gerechnet wird, sieht der direkte Vergleich zwischen GTA 5 und Red Dead Redemption 2 unterschiedlich aus.

Größter Launch vs größtes Startwochenende:

Das liegt daran, dass GTA 5 ursprünglich an einem Dienstag veröffentlicht wurde. Innerhalb der ersten drei Tage nach Release hat GTA 5 sogar eine Milliarde US-Dollar eingebracht. Es hatte aber theoretisch auch einen klassischen Verkaufstag mehr Zeit dafür. Das beste Startwochenende überhaupt geht jedenfalls an Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 in der Übersicht

Test, Videos, Guides: Alles Wichtige zum Spiel (Gamepro)

Der beste Launch dieser Generation

GTA 5 wurde zuerst für Xbox 360 und PlayStation 3 veröffentlicht. Daher kann sich RDR 2 jetzt auch rühmen, den besten Launch dieser Konsolen-Generation absolviert zu haben.

Verkaufszahlen bleiben unklar:

Rockstar Games verrät keine genauen Zahlen dazu, wie viele Einheiten von Red Dead Redemption 2 tatsächlich verkauft wurden.

Die Zahlen suggerieren laut IGN mindestens 10 Millionen verkaufte Einheiten. Damit sind die abverkauften Zahlen gemeint, die an die Kunden gehen und nicht das, was Publisher an Händler weitergeben.

Red Dead Redemption 2

Konsolen-Test, Companion App & Gerüchte um PC-Version: Alle Infos zum Launch

PSN-Rekord: Auf dem PlayStation Network stellt Red Dead 2 jetzt ebenfalls den bisher größten Launch überhaupt dar.

Sowohl, was den ersten als auch was die ersten drei Tage angeht. Kein anderes Vollpreis-Spiel wurde in diesen Zeiträumen häufiger verkauft.

Es wurde dort bisher auch am Häufigsten vorbestellt.

Glaubt ihr, Red Dead Redemption 2 kann insgesamt Spiele wie GTA 5, Minecraft und Tetris übertreffen?

Red Dead Redemption 2 - Screenshots 2018 ansehen