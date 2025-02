Der »schlechteste Film«, den Arnold Schwarzenegger je gemacht hat, bekommt 2025 ein Reboot spendiert

Matilda Lutz wird für das Reboot von Red Sonja zur tödlichen Kriegerin mit rotem Haar. Bildquelle: Millennium Media/Signature Entertainment

Wenn Arnold Schwarzenegger seine Kinder quälen will, zeigt er ihnen Red Sonja. Fairerweise ist der Fantasy-Film von 1985 mit Brigitte Nielsen in der Hauptrolle alles andere als ein Meisterwerk. Auf Rotten Tomatoes hinkt Red Sonja zum Beispiel mit mageren 21 Prozent im Kritiker-Durchschnitt daher.

Jetzt - 40 Jahre später - steht der Reboot von Red Sonja in den Startlöchern. Nachdem die Neuverfilmung von Regisseurin M.J. Bassett eigentlich schon seit zwei Jahren abgedreht ist, soll Red Sonja irgendwann Ende 2025 endlich in den Kinos starten.

Red Sonja kehrt 2025 zurück - aber wann genau?

Laut Deadline hat sich das britische Studio Signature Entertainment die Rechte gesichert, während es weiterhin offen bleibt, was das für die USA und den Rest von Europa bedeutet. Es wäre denkbar, dass der Reboot von Red Sonja in Deutschland gar nicht im Kino sondern nur bei Streamingdiensten wie Netflix, Prime Video oder Disney Plus erscheint. Abwarten.

1:36 Red Sonja - restaurierter Trailer zur Fantasy-Verfilmung von 1985

Bei der Neuauflage von Red Sonja übernimmt Matilda Lutz (Revenge) die Rolle der titelgebenden Kriegerin. In weiteren Rollen sind unter anderem Robert Sheehan (The Umbrella Academy), Martyn Ford (Fast & Furious 9) und Trevor Eve (Waking the Dead) vertreten.

M.J. Bassett hatte zuvor Regie bei TV-Serien wie Reacher, Ash vs. Evil Dead oder Altered Carbon geführt. Ein erster Trailer zu Red Sonja lässt aktuell noch auf sich warten. Dafür gibt’s aber zumindest schon mal eine kompakte Inhaltsangabe:

Die barbarische Jägerin Red Sonja muss eine Gruppe unerwarteter Verbündeter versammeln, um gegen den bösen und tyrannischen Herrscher Draygan und seine tödliche Braut Annisia anzutreten.

Klassische Fantasy-Kost eben. Während das Reboot von Red Sonja einen recht beschwerlichen Weg hinter sich hat (es versuchten über 20 Jahre hinweg sich gleich mehrere Filmemacher daran), bezeichnete Arnold Schwarzenegger das Original von 1985 als den schlechtesten Film seiner Karriere (via The Independent). Herkules in New York hatte Arnie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich längst verdrängt ...

Red Sonja selbst blickt natürlich auf eine weitreichende Karriere als Comic-Heldin zurück, die 1973 erstmals das Schwert auf gedrucktem Papier schwingen durfte. In der darauffolgenden Verfilmung wurde die Kriegerin dann von Brigitte Nielsen verkörpert, während Arnold Schwarzenegger in der Rolle von Kalidor als Quasi-Conan auftrat.