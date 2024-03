Videospiele in der Schule zocken: Ein Lehrer sammelt 36 Gameboys und wird dafür gefeiert

Ein Anblick, der bei vielen Nostalgie auslösen dürfte: der erste Game Boy!

Hätten wir früher im Deutschunterricht unseren Game Boy ausgepackt, wäre er wohl schneller vom fiesen Lehrer eingesackt worden, als wir aufbegehrend Shigeru Miyamoto! hätten rufen können.

Waren oder sind digitale Medien in eurer Schulzeit auch tabu? Ein Lehrer hat auf Reddit gezeigt, dass es auch anders geht - und dafür wird er von vielen Usern gefeiert.

Videospiele als Unterrichtsmaterial

Dass Videospiele so ziemlich das kreativste Medium überhaupt sind, ist weder für uns noch für euch eine Neuigkeit. Auch der Lehrer mit dem Reddit-Usernamen AnonymousCerealBowl scheint das verstanden zu haben, sei es, weil er selbst Gamer ist oder weil er einfach mal über den Tellerrand geschaut hat.

Der Titel seines Reddit-Posts: Okay, Klasse, schnappt euch eure Game Boys! Auf dem Bild zu sehen sind dutzende Handhelds von Nintendo, entweder das Color- oder das Advance-Modell. Der klassische graue Ziegelstein fehlt leider…

Der Grund für seine beeindruckende Handheld-Sammlung: Er nutzt die Game Boys für seinen Literaturkurs an einer High School.

Auf die Nachfragen einiger User, wie sie sich seinen Unterricht vorzustellen haben, beschreibt er ihn wie folgt:

Wir wechseln hin und her zwischen einer Woche kreativen Schreibens auf der Grundlage eines Spiels, das wir in der Klasse spielen, und einer Woche, in der wir ein Spiel kritisch analysieren.

Das ist richtig cool! denkt ihr euch jetzt womöglich. So geht es jedenfalls vielen Reddit-Usern, die allein die obige Aussage von ihm mit stolzen 1.600 Upvotes überschütten. Der Reddit-Post an sich kommt gar auf knapp 9.000 Upvotes, was zeigt, dass der Lehrer nicht nur bei seiner Klasse einen Nerv getroffen hat.

Digitalisierung ist auch an deutschen Schulen ein großes Thema. Die Kollegen von MeinMMO haben letztes Jahr darüber auch mit Schulleiterin Silke Müller gesprochen. Im Interview spricht sie über das Fach Digitalkunde und wie das Feedback der Eltern ausfällt.

Nicht nur Game-Boy-Spiele am Start

Übrigens geht der Lehrer sogar noch einen Schritt weiter. Wie er im Verlauf des Reddit-Threads verrät, ist sein Klassenraum auch mit mehreren Xbox Series S, PlayStation 5 und Nintendo Switch ausgestattet.

Eine kleine Auswahl an Titeln, die in seinem Unterricht gespielt und analysiert werden, liefert er auch:

Pókemon (rote und blaue Edition)

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Hades

The Stanley Parable

Kein Wunder, dass sich viele User auf Reddit solch einen Unterricht für ihre eigene Schulzeit gewünscht hätten. Ganz ohne Widerstand seitens einiger Eltern lief das ganze übrigens nicht ab. Der Lehrer beschreibt die Durchsetzung seiner Idee als langen Prozess - mit erfreulichem Ausgang.

Bevor ihr jetzt euren Game Boy aus dem Ranzen kramt und losdaddelt, könnt ihr gerne noch eure Meinung zu dem Thema in unserem Kommentarbereich dalassen. Hättet ihr euch früher ein solches Unterrichtsfach gewünscht oder habt ihr heute in der Schule gar so etwas in der Art? Wenn ja, dann macht uns ruhig neidisch und erzählt uns davon!