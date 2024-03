Das beste Elder Scrolls: Fünf Spiele der Reihe fallen bei euch gnadenlos durch

The Elder Scrolls ist eins der bekanntesten Spiele-Universen überhaupt. Welchen Teil mögt ihr am liebsten?

Skyrim hat dreizehn Jahre nach Release eine weitere Auszeichnung gewonnen: Es steht auf Platz 1 eurer Rangliste aller Elder-Scrolls-Spiele. Mit weitem Abstand vor Platz 2 und 3. Allzu überraschend ist das nicht da reden wir gleich noch drüber.

Spannend ist aber vor allem die Diskussion in den Kommentaren – und dass die Hälfte der Rollenspielreihe bei euch komplett durchrasselt. Für den letzten Platz hat keine einzige Person abgestimmt, das haben wir bisher noch bei keiner unserer Abstimmungen gesehen.

So habt ihr abgestimmt

Werfen wir erstmal einen Blick auf die Zahlen: Skyrim steht unangefochten mit 49 Prozent der Stimmen auf dem Siegertreppchen. Auf Platz 2 folgt Oblivion mit immerhin 25 Prozent aller Stimmen, dann kommt Morrowind mit 18 Prozent.

Elder Scrolls Online bekommt nur sechs Prozent eurer Abstimmungen und Daggerfall steht mit einem einzigen Prozent da.

Blades, Legends, Arena, The Elder Scrolls Adventures: Redguard und An Elder Scrolls Legend: Battlespire kommen jeweils auf 0 Prozent, nur vereinzelt hat jemand sie zum Favoriten erklärt.

Battlespire hat keine einzige Stimme bekommen – falls ihr gar nicht wisst, um welches Spiel es sich handelt: Es erschien 1997 und ihr müsst darin gegen Mehrunes Dagon und seine Daedra-Horden kämpfen. Das Spiel ist immer noch bei Steam erhältlich und steht dort mit 71 Prozent positiven Nutzer-Reviews gar nicht mal so schlecht da.

Natürlich ist die Abstimmung nicht ganz fair: Skyrim ist das neueste und grafisch wie technisch ausgereifteste Spiel der Reihe, das zudem durch zahllose Mods am Leben gehalten wird. Allein durch seine Bekanntheit hat es natürlich einen Vorteil gegenüber den älteren Serienteilen oder Spin-Offs. In unserem eigenen Ranking landete es hinter seinem Vorgänger Oblivion.

Das sagt ihr in den Kommentaren

Skyrims Sieg mag rein nach Zahlen unangefochten sein, aber im Kommentarbereich machen sich laute Gegenstimmen breit. Dort kommentieren natürlich eher die langjährigen GameStar-Leserinnen und -Leser, die die Vorgänger ebenfalls kennen. Wenig überraschend also, dass sich dort viele für Morrowind stark machen.

So schreibt etwa Martinos im derzeitigen Top-Kommentar:

Natürlich Morrowind. Es erstaunt mich immer wieder, dass Skyrim so gut weg kommt? Tatsächlich steht für mich Skyrim, für den beginnenden Abstieg von Bethesda.

Für viele von euch war Morrowind laut den Kommentaren der erste Einstieg in die Reihe, daher hat es einen besonderen Platz in eurem Herzen inne. Aber es hatte auch objektiv einfach seine Qualitäten, vom Worldbuilding bis zu den Outfits, bei denen man deutlich mehr anpassen konnte (erinnert sich noch jemand an die Schulterplatten?).

Skyrim hat viele von euch dafür mit seinen Drachen und seiner besseren Zugänglichkeit abgeholt. Und Oblivion spaltet die Gemüter wie üblich – auch hier dürfte Nostalgie eine gewisse Rolle spielen. Keine Sorge, wir haben auch nicht die definitive Antwort: Bei uns in der Redaktion flammt die Debatte um das beste Elder Scrolls auch immer mal wieder auf.

Vielen Dank für eure zahlreichen Teilnahmen, fast 4.000 Stimmen in wenigen Tagen! Euer Mitmachen erlaubt es uns, jede Woche ein neues Community-Ranking aufzustellen. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für die nächste Ranglisten-Umfrage? Schreibt es uns gern unten in die Kommentare, wir hören sie immer gern!