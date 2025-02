Relase-Zeitraum für Battlefield 7 offiziell eingegrenzt und alles deutet auf den üblichen Termin hin

Hat EA für den Release von Battlefield 7 bereits ein konkretes Datum im Visier? Bisher will der Publisher es nicht verraten.

Wann endlich kommt ein neues Battlefield, das uns darbende Fans aus der schier unendlichen Durststrecke voller schlechter Multiplayer-Shooter erlöst? Dabei wollen wir doch einfach nur mehr von dem, was Battlefield 3 und 4 bereits hatten - kann das wirklich so schwer sein?

Zumindest auf die erste Frage haben wir jetzt eine ziemlich genaue Antwort, denn bei einem Investoren-Gespräch vergangenen Dienstag hat sich Battlefield-Publisher EA bei der Releaseplanung ein wenig in die Karten schauen lassen.

Gleich vorweg: Ein konkretes Releasedatum wurde auch im Kreis der Investoren nicht enthüllt; hier müssen sich Battlefield-Fans weiter gedulden. Allerdings deuten die getroffenen Bemerkungen sehr eindeutig darauf hin, wann Battlefield 7 erscheinen soll - und das ist noch dieses Jahr.

5:05 Im ersten offiziellen Video zu Battlefield 7 verstecken sich 11 Sekunden Gameplay

Was wurde gesagt?

In der Investoren-Konferenz verriet EA, dass das neue Battlefield für das kommende Fiskaljahr geplant sei. Das bedeutet konkret, dass der Release des Shooters im Zeitraum zwischen Anfang April 2025 und Ende März 2026 über die Bühne gehen soll. Ein neues Fiskaljahr startet bei EA, ähnlich wie bei Publisher-Konkurrent Ubisoft, immer zum 1. April.

Nun könnte man natürlich argumentieren, dass ein Jahr ein recht weiter Zeitrahmen ist und mit dem kommenden Fiskaljahr noch gar nichts gesagt sei. Ein Blick auf die vergangenen Battlefield-Releases offenbart allerdings ein Muster, dem auch Battlefield 7 folgen dürfte.

Denn ausnahmslos alle Hauptteile der Battlefield-Serie erschienen pünktlich zum sogenannten Weihnachtsgeschäft im Herbst. Battlefield 5 erschien am 20. November, Teil 4 am 29. Oktober und Teil 3 am 25. Oktober. In dieser Reihe dürfte sich auch Battlefield einreihen.

Wir rechnen aktuell also mit einem Releasetermin im November 2025.

Sollte bis zum Herbst doch noch etwas schiefgehen und das Spiel nicht rechtzeitig fertig werden, hält sich EA mit der vagen Eingrenzung Fiskaljahr aber noch die Option offen, das Spiel im Notfall noch um ein paar Monate nach hinten schieben zu können - bis maximal Ende März.

Insgesamt deutet alles darauf hin, dass EA das kommende Battlefield unter allen Umständen zu einem Erfolgstitel machen will. Nicht nur kehrt der neue Serienteil wieder zum bei Fans beliebten Modern Military Setting aus Battlefield 3 und 4 zurück - es arbeiten auch ganze vier Studios an dem Shooter.