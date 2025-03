Neue Releases haben es schwer, weil alle viel zu sehr mit den PC-Spielen von vor sechs Jahren beschäftigt sind

Neue Spiele kommen an Dauerbrennern wie Counter Strike und League of Legends nicht vorbei.

Welches Spiel zockt ihr eigentlich gerade? Mit großer Wahrscheinlichkeit hat es mindestens zwei Jahre auf dem Buckel. Wer das sagt? Die Statistik natürlich! Denn eine neue Umfrage hat ergeben, dass weniger als zehn Prozent der Spielzeit auf dem PC auf neue Titel zurückfällt.

Dauerbrenner dominieren die Spielzeit

Wie PC Gamer berichtet, hat das niederländische Marktforschungsunternehmen Newzoo eine Umfrage bezüglich des Spielverhaltens von PC-Nutzerinnen und -Nutzern durchgeführt. Insgesamt wurden 73.000 Personen befragt sowie die Daten von über 10.000 Spielen ausgewertet.

Das Ergebnis überrascht: 67 Prozent der Spielstunden aller Personen sind auf Titel zurückzuführen, die mindestens sechs Jahre alt sind. Bei Spielen zwischen zwei und fünf Jahren sind es noch 25 Prozent. Gerade mal 8 Prozent der Stunden fallen auf Titel, die weniger als zwei Jahre auf dem Buckel haben, also noch verhältnismäßig neu sind.

Zurückzuführen ist das vor allem aufgrund des lang anhaltenden Erfolgs einiger Service-Spiele. Das sind die Top-5:

Das deckt sich größtenteils mit den Zahlen aus dem Jahresbericht von Steam, laut dem auf der Plattform ebenfalls nur 15 Prozent der Spielstunden auf neue Titel zurückzuführen sind.

Der etwas höhere Anteil hier liegt voraussichtlich am Fehlen erfolgreicher Namen wie League of Legends, Roblox und Fortnite, wodurch andere Spiele automatisch einen größeren Anteil erhalten. Welche Steam-Titel die höchsten Spielerzahlen aller Zeiten besitzen, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

PC schlägt Konsole bei Weitem

Aus dem Bericht von Newzoo geht außerdem hervor, dass die Anzahl der PC-Spielerinnen und -Spieler 2024 weltweit auf 907,5 Millionen angewachsen ist. Auf der Konsole waren es hingegen »nur« 653,1 Millionen Nutzerinnen und Nutzer.

Auch Strauss Zelnick, Chef des GTA-6-Publisher Take-Two, wies kürzlich auf die stetig wachsende Relevanz des Heimcomputers hin und schürte erneut Hoffnung auf einen PC-Release des heiß erwarteten Gangster-Spiels. Weitere Infos dazu findet ihr in der Box oben.