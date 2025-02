GTA 6: Publisher-Boss schürt Hoffnung auf PC-Release, umgeht aber die wichtigste Frage

Noch immer ist nicht bestätigt worden, wann und ob eine PC-Version von GTA 6 erscheint.

Obwohl Grand Theft Auto 5 auf dem PC weiterhin durch die Decke geht und auch zehn Jahre nach dem Release regelmäßig über 150.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler auf Steam verzeichnen kann, erscheint der sechste Teil exklusiv für die PS5 und die Xbox Series X/S – zumindest vorerst.

Strauss Zelnick, der Chef des Publishers Take Two Interactive, schürt in einem Interview mit IGN nun erneut Hoffnung, dass auch der kommende Ableger für den PC erscheint. Die wichtigste Frage, wann es so weit sein wird, wird jedoch nicht beantwortet.

Eine PC-Version wird wahrscheinlicher

Der bisher unbestätigte PC-Release von GTA 6 ist ein großes Thema in der Fan-Gemeinde, nicht zuletzt auch auf GameStar.de. In besagtem Interview mit IGN hat sich der Publisher-Chef Zelnick indessen erneut zu einer PC-Version geäußert und lässt aufhorchen:

Historisch betrachtet startete Rockstar mit einigen Plattformen und wanderte dann zu anderen. (...) Wir haben gesehen, dass der PC ein deutlich wichtigerer Teil dessen wurde, was einst ein Konsolen-Business war und es würde mich nicht wundern, wenn dieser Trend weiter bleibt.

Weiter sagt Zelnick, dass ein Multiplattform-Titel 40 Prozent der Einnahmen durch die PC-Version generieren kann und der Computer damit an Relevanz gewinnt. Dennoch bleibt der Fokus vorerst bei den Konsolen. Dazu sagt er:

Wenn du einen großen Titel im Markt hast und wir haben einige, die kommen werden, verkauft das erfahrungsgemäß Konsolen. (...) Ich glaube, das wird dieses Jahr passieren. Die Zahlen sind zwar nicht unser Freund, aber ich denke, dass es im Kalenderjahr 2025 aufgrund der Release-Pläne einen Anstieg der Konsolenverkäufe geben wird, nicht nur durch uns, auch durch andere. Darum bin ich diesbezüglich nicht besorgt [sinkende Konsolenverkäufe]. Ich glaube, der Trend, auf den ihr euch fokussieren wollt, ist der steigende Anteil des PC-Marktes.

Auch wenn der letzte Satz sehr allgemein formuliert wurde, gibt er zu verstehen, dass der PC-Markt zukünftig von besonderem Interesse für Take Two sein wird. Dadurch wird ein baldiger PC-Release wahrscheinlicher, auch wenn die vollständige Bestätigung und insbesondere das dazugehörige Datum weiterhin fehlen.

Bereits letztes Jahr sagte Zelnick, dass Take Two die eigenen Titel in Zukunft dahin bringen werde, wo sich die Spielerinnen und Spieler befinden. Der Trend deutet darauf hin, dass es zunehmend der PC sein wird.

Grand Theft Auto 6 soll im Herbst 2025 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Wie viel das Spiel kosten wird und ab wann der Vorverkauf startet, ist noch nicht bekannt. Analysten gehen davon aus, dass GTA 6 allein durch Vorbestellungen mehr als eine Milliarde US-Dollar einspielen wird – trotz der fehlenden Version für den PC.