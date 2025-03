»Steam rammt Epic in den Boden«, sagt Analyst - doch im Kampf der Stores ist der Sieger keineswegs eindeutig

Epic gegen Steam: Der Kampf scheint entschieden, aber die Wahrheit ist wie so oft etwas komplexer.

In einer neuen Ausgabe von Deconstructor of Fun haben Experten aus der Spielebranche aktuelle Geschäftszahlen von Epic diskutiert und kamen zu einem überraschenden Ergebnis: Für Steam ist der Shop nämlich längst kein Rivale mehr – trotzdem fließt das Geld in Strömen. Doch warum ist das so?

Woher kommen die Zahlen?

Deconstructor of Fun ist eine Plattform für Experten und Berater aus der Gaming-Industrie und soll Menschen innerhalb der Branche neue Einblicke ermöglichen – zum Beispiel in Form von Blogs, Podcasts und Newslettern.

Eine neue YouTube-Folge vom 5. März setzte sich unter anderem mit dem Jahresrückblick des Epic Store auf 2024 auseinander und lieferte spannende Erkenntnisse.