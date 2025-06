Das Remake zu Silent Hill 2 war bereits grandios, jetzt bekommt der Vorgänger die selbe Behandlung

Zurück zu den Ursprüngen von Silent Hill! Das Bloober Team legt den ersten Teil neu auf.

Viele Fans haben es schon vermutet, jetzt ist es offiziell: Bloober knüpft sich nach dem erfolgreichen Remake von Silent Hill 2 den Vorgänger vor. Bei Konamis Digital-Showcase am 12. Juni wurde ganz offiziell eine Neuauflage zu Silent Hill angekündigt.

Zu sehen gab es davon noch nichts, lediglich der Schriftzug wurde in einem ersten Teaser gezeigt, mit der Nachricht, dass es sich in der Entwicklung befindet. Doch da es da dasselbe Team wie bei Silent Hill 2 am Drücker ist, rechnen wir mit einer ähnlich umfangreichen Überarbeitung wie beim Nachfolger. Das bedeutet:

Neue, top moderne Grafik

Neue Steuerung

Neue Vertonung

Kleinere inhaltliche Anpassungen

Grundlegende Story, Atmosphäre und Spielgefühl bleiben aber wohl identisch.

Bestätigt ist das aber alles noch nicht.

0:36 Nur wenige Worte reichen im Teaser zum Silent Hill Remake, um Vorfreude bei Fans zu wecken

Gute Aussichten

Bevor das Remake zu Silent Hill 2 Ende 2024 erschienen war, gab es unter Fans des ikonischen Horror-Meisterwerks auch viele Skeptiker, die Bloober Team diese Aufgabe nicht zutrauten. Doch die Entwicklerinnen und Entwickler haben dann gezeigt, dass bei ihnen wirklich große Silent-Hill-Fans arbeiten, die ein solches Remake mit dem notwendigen handwerklichen Talent umsetzen.

Zwar gibt es durchaus auch kleinere Kritikpunkte an dem Remake von Silent Hill 2, doch grundsätzlich bot es erstklassig Unterhaltung in Form von Grusel, der unter die Haut geht. Das steigert nun beim zweiten Anlauf natürlich die Erwartungen und gibt etwas mehr Zuversicht, dass hier ein solides Remake entsteht.

Darum geht's

Die Story von Silent Hill 1 spielt selbstredend in dem namensgebenden, amerikanischen Örtchen. Ihr schlüpft dabei in die bemitleidenswerte Rolle eines Schriftstellers namens Harry Mason, der in der Geisterstadt nach seiner Tochter sucht.

Dabei lernt er die anfangs etwas unheimliche, nebelverhangene Stadt von immer grausameren Seiten kennen. Groteske Monster, eine düstere Vergangenheit und eine verdrehte alternative Version von Silent Hill machen die Suche nach seiner Tochter zu einem wahren Höllentrip.

Warum jetzt erst Silent Hill 1?

Falls ihr keine Fans von Silent Hill seid, fragt ihr euch sicherlich, wieso Konami zuerst Silent Hill 2 und jetzt erst den Vorgänger überarbeitet. Zumal historisch Silent Hill 1 sogar der finanziell größere Erfolg war.

Allerdings ist Silent Hill 2 bei Fans der noch beliebtere Teil und gilt nicht nur als eines der besten Horrorspiele, sondern eines der besten Story-Spiele aller Zeiten. Silent Hill 2 hat inzwischen also den deutlich größeren Kultstatus.

Trotzdem ist der Einfluss von Silent Hill auf das ganze Genre nicht zu unterschätzen. Als das Spiel im Jahr 1999 für die PlayStation 1 erschien, war der Horror-Mainstream in Videospielen noch stark von Jumpscares, Zombies und anderen B-Movie-Horrorgestalten geprägt.

Erst Silent Hill brachte eine düsterere Form des Horrors in den Mainstream – den oftmals nach innen gerichteten und äußerst beklemmenden psychologischen Horror.