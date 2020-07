Remnant From The Ashes: Finaler Riesen-DLC vollendet die Story

Die Story von Remnant: From the Ashes findet im zweiten und letzten DLC ihren Abschluss. Die Erweiterung heißt »Subject 2923« und übertrifft das erste Addon »Swamps of Corsus« in puncto Umfang deutlich. Neben gleich zwei neuen Welten versorgt euch Entwickler Gunfire Games auch mit neuen Waffen und Rüstungen.

Das Wichtigste im Überblick:

Wann erscheint der DLC? »Subject 2923« erscheint am 20. August 2020.

»Subject 2923« erscheint am 20. August 2020. Wieviel kostet der DLC? Die Entwickler geben 10 US-Dollar als Preis an. Wir rechnen daher hierzulande mit 10 Euro.

Die Entwickler geben 10 US-Dollar als Preis an. Wir rechnen daher hierzulande mit 10 Euro. Gleichzeitiger Release des Komplettpakets: Wer das Spiel noch gar nicht besitzt, kann sich ab 20. August die »Remnant: From the Ashes Complete Edition« für voraussichtlich 50 Euro kaufen. Hier sind das Hauptspiel und beide Addons enthalten.

Das sind die neuen Welten

In »Subject 2923« reist ihr in zwei neue Level, um die Hintergründe der Story rund um die Dämonenplage Saat, die ominösen Experimente an Menschen und die daraus entstandenen »Dreamers« zu lüften.

Ward Prime: In dieser geheimen Forschungseinrichtung wartet der Abschluss der Geschichte von Remnant: From the Ashes auf euch. Hier wurden Experimente mit einem außerirdischen Artefakt durchgeführt, was die ominösen »Dreamers« hervorbrachte.

Der Trailer stellt euch Ward Prime vor:

Reisum: Eiskalt, schön und tödlich - so beschreibt Entwickler Gunfire Games die neue Spielwelt Reisum. Hier kämpft ihr gegen anthropomorphe Rattenwesen namens Urikki. Auch fliegende Feinde und riesige Monster bevölkern die Tundra von Reisum. Und in den düsteren Dungeons warten Geheimnisse darauf, gelüftet zu werden.

Auch zu Reisum haben die Entwickler einen Trailer vorbereitet:

Remnant: From the Ashes legte im August 2019 einen Überraschungs-Release aufs Parkett. Über 45.000 Spieler tauchten gleichzeitig in die zufallsgenerierten Welten des Soulslike-Shooters ab. Seitdem nahmen die Spielerzahlen zwar wieder deutlich ab, stiegen zum Release des ersten DLCs aber wieder sprunghaft an. Gut möglich, dass etwas Ähnliches bei der Veröffentlichung von Subject 2923 geschieht.