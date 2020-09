Die Entwickler von Darksiders 3 haben ihr nächstes großes Spiel angekündigt: Chronos: Before the Ashes wird es heißen und es basiert auf dem VR-Titel Chronos. Das kommende Rollenspiel bildet das Prequel zu Remnant: From The Ashes und zeichnet sich durch ein ganz spezielles Feature aus, das mit dem Alter eurer Spielfigur zu tun hat.

Einmalige Alterungsmechanik

Im Spiel werdet ihr in ein mystisches Labyrinth entführt, das voller Gefahren steckt. Das Besondere an diesem Labyrinth: Es öffnet sich seinen Besuchern nur ein einziges Mal pro Jahr. Sterbt ihr also auf eurer Reise, müsst ihr ein ganzes Jahr lang warten, bis ihr den Irrgarten erneut betreten dürft.

Und hier kommt der Twist: Nach jedem eurer Tode wird eure Spielfigur um ein ganzes Jahr älter. Das Interessante dabei ist, dass sich das Alter direkt auf die Art und Weise auswirkt, wie ihr euren Charakter spielt.

In euren jungen Jahren wird es einfacher sein, körperliche Attribute wie Geschwindigkeit und Stärke zu nutzen und zu verbessern. Im hohen Alter werdet ihr zwar nicht mehr so flink auf den Beinen sein, dafür habt ihr euch aber über die Jahre ein größeren Wissensschatz angeeignet, der euch das Zaubern vereinfacht.

Link zum YouTube-Inhalt

Was erwartet euch in Chronos: Before the Ashes?

Als junger Held liegt es an euch, eure Heimat vor dem Bösen zu bewahren. Dafür werdet ihr in das trügerische Labyrinth entsandt, welches die Lösung zur Vernichtung des Bösen verspricht. Hier erwarten euch nicht nur mystische und furchterregende Kreaturen, sondern auch knifflige Rätsel, die es zu lösen gilt.

Auf der offiziellen Seite von Gunfire Games wird das Spiel als eine Mischung aus Adventure und Rollenspiel beschrieben. Im Kampf sollen euch eine Vielzahl von Waffen, Fähigkeiten und Kräften zur Verfügung stehen.

Die Veröffentlichung erfolgt am 01. Dezember 2020 für den PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und Google Stadia. Das letzte DLC zum Nachfolge-Spiel ist vor kurzem erschienen und beendet die Geschichte im Remnant-Universum:

19 3 Mehr zum Thema Remnant From The Ashes: Finaler Riesen-DLC

Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.