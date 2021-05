Resident Evil 4 Ultimate HD Edition gratis bei GameStar Plus: Packendes Horror-Abenteuer

Vom Gamecube zum PC: Gerade ist Resident Evil in aller Munde. Der fantastische achte Teil bekam sehr gute Wertungen und führte die Geschichte wieder einmal spannend fort. Das Gratisspiel des Monats schickt euch auf einen passenden Nostalgie-Trip mit der Resident Evil 4 Ultimate HD Edition. Dabei stehen nicht nur hochauflösende HD-Texturen auf dem Plan, sondern auch flüssige 60 FPS, Optimierung für Breitbildformate, scharfe Textausgaben, Objekte, Charaktere und Hintergründe. Kurzum: Resident Evil 4 ist auf dem PC deutlich hübscher als auf Nintendos Zauberwürfel.

Keine simple Rettungsaktion: Ihr spielt Special Agent Leon S. Kennedy, der auf die Mission geschickt wird, um die Tochter des Präsidenten zu befreien. Sein Weg führt ihn in ein abgelegenes Dorf in Europa, das so manch anderes bereithält als landschaftliches Idyll. Die Las-Plagas-Parasiten haben das gesamte Dorf infiziert und zwingen euch dazu, Monstern zu bekämpfen, die weit gefährlicher sind als schlurfende, sabbernde Zombies. Euch erwartet echte Gefahr - und dann sind da noch die restlichen Dorfbewohner, die einer mysteriösen Sekte angehören.

Leon der (Zombie-) Profi auf heikler Mission

Packende Story: Resident Evil 4 inszeniert seine Geschichte, wie für die Spiele-Reihe üblich, spannend und intensiv. Ihr erlebt ruhige Momente und brachiale Feuergefechte, intelligente Rätsel und brandgefährliche Reaktionstests. Die Schreckmomente sind im Vergleich zu den Vorgängern ausgewählter, dafür aber dann umso wirkungsvoller. Resident Evil 4 legte damals einige Vorlasten der Vorgänger ab, um neue Wege zu gehen, wie zum Beispiel die frei bewegbare Kamera.

Große Stärken, kleine Schwächen: In Resident Evil 4 gibt's auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. So trifft Leon etwa Ada Wong, bekannt aus dem zweiten Teil, die ebenfalls in den Kampf gegen die las Plagas zieht. Unterstützung hat Leon auch nötig, denn der Schwierigkeitsgrad kann mitunter fordernd sein. Aber ist es nicht genau das, was man von einem Resident Evil erwartet? Spannung, knifflige Rätsel, Action, Monster und dieses schöne Gefühl "Stress" und Nervenkitzel. Auch wenn die werte Präsidenten-Tochter an der ein oder anderen Stelle für Kopfschmerzen sorgen kann, gehört Resident Evil 4 zu einem der Pflicht-Titel jedes Horror-Fans.

Resident Evil 4 HD Trailer

