Kaum ist das Remake von Resident Evil 3 erschienen, gibt es auch schon Neuigkeiten zum nächsten Resi. Einem aktuellen Leak zufolge erwartet uns bereits nächstes Jahr ein brandneuer Teil der Hauptserie: Resident Evil 8 soll 2021 rauskommen.

Der Leaker AestheticGamer aka Dusk Golem verrät via Twitter sogar schon jede Menge Details zur Entwicklung und zum Gameplay des neuen Horror-Spiels. Demnach sollen wir uns in Resi 8 genau wie in seinem Vorgänger Resident Evil 7: Biohazard in der Ego-Perspektive gruseln. Das Remake von RE 3 und ältere Titel der Serie nutzen dagegen die Third-Person-Perspektive.

Außerdem sei das neue Spiel nicht immer als Resident Evil 8 geplant gewesen. Während dem Großteil seiner bisherigen Entwicklungszeit sollte es eigentlich Revelations 3 heißen. Weil das Projekt bei ersten Testern aber so gut ankam, hätte Capcom entschieden, sich mehr Zeit damit zu lassen und es in einen neuen Hauptteil der Resi-Reihe umzuwandeln.

Revelations 3 was received a lot better by testers, internally, etc, than they expected. So the game's been given an additional year in the oven to convert itself to RE8. The Ambassador leaks about Werewolves and Ethan in a Snowy Village are 100% true, but they're outdated info.

Das neue Grusel-Abenteuer solle zudem sowohl auf der aktuellen als auch auf der neuen Konsolengeneration laufen, also auf PlayStation 4 und 5.

Der Leaker behauptet außerdem, dass Serien-Puristen überrascht würden, denn es würde sich von altbekannten Feindbildern und Stories der Geschichte abwenden. Statt nur Zombies zu bekämpfen ginge es um Halluzinationen, Okkultismus, Wahnsinn und die Frage, wem man wirklich vertrauen kann.

should be revealed within the next few months, it is first-person, and many purists are going to hate it because it's taking some serious departures in the story/enemies and the like. Hallucinations, Occultism, insanity and not being able to trust others are huge thematics of