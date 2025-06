Resident Evil: Requiem - Das wissen wir über Release, Charaktere, Schauplatz und Gameplay

3:38 Resident Evil Requiem schickt euch zurück nach Raccoon City – und das viel früher als gedacht

Da hat uns Capcom ganz schön an der Nase herumgeführt: In der Show zum Summer Game Fest 2025 erweckt der Publisher den Eindruck, dass wir noch eine ganze Weile auf Neuigkeiten zum neuesten Resi-Ableger warten müssen – und enthüllt Teil 9 dann doch noch als »One More Thing«. Resident Evil Requiem heißt das gute Stück und erscheint bereits im Frühjahr 2026, genauer gesagt am 27. Februar.

Was wir bereits alles über Requiem wissen, fassen wir für euch hier zusammen:

Release: Wann erscheint Resident Evil Requiem?

Der neunte Teil der Hauptreihe erscheint bereits am 27. Februar 2026 und trägt den Titel Resident Evil: Requiem. Capcom verzichtet diesmal übrigens auf eine Spielerei mit der Zahl im Namen, wie wir es von Resident EVII: Biohazard und Resident Evil: VIIIage kennen.

Plattformen: Worauf kann ich Requiem spielen?

Requiem erscheint für den PC, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5. Zu den PC-Systemanforderungen ist noch nichts bekannt, wir ergänzen die Info in diesem Artikel, sobald wir mehr wissen.

Ego- oder Third-Person-Perspektive

Anders als in Resident Evil: Village müsst ihr für die Third-Person-Ansicht nicht extra draufzahlen. Sowohl eine Ego- als auch eine Third-Person-Perspektive sind nämlich in Requiem eingebaut. Ihr könnt die Ansicht jederzeit ganz einfach im Menü ändern.

Die Ego-Perspektive wird empfohlen, aber auch der Third-Person-Modus soll laut ersten Anspiel-Previews super funktionieren. Die Zwischensequenzen sind übrigens anders als in Teil 7 und 8 nicht aus der Ego-Ansicht.

Charaktere: Wen spielen wir in Requiem?

Wir schlüpfen in Teil 9 der Hauptreihe in die Rolle von Grace Ashcroft, einer Kriminalanalytikerin beim FBI. Fans der Reihe könnten sich an ihre Mutter, Alyssa Ashcroft, erinnern: Die Reporterin war eine von acht spielbaren Charakteren im (Koop-)Ableger Resident Evil Outbreak aus dem Jahr 2004.

Erste Anspiel-Previews berichten von Abschnitten, in denen Grace ohne Waffen unterwegs ist und nur Tools und Items bei sich hat, mit denen sie Rätsel löst. Daraus lässt sich natürlich noch nicht ableiten, ob sie das gesamte Spiel über auf Waffen verzichten muss oder auch selbst zum Schusseisen greift.

Gerüchte: Bereits vor der Ankündigung gab es Spekulationen, dass Fan-Liebling Leon S. Kennedy zurückkehren könnte und wir in Teil 9 wieder zwei unterschiedliche Charaktere abwechselnd spielen. Dabei handelt es sich nur um Gerüchte, bestätigt wurde noch nichts.

Grace Ashcroft wurde im Ankündigungs-Trailer als spielbarer Charakter bestätigt. Unklar bleibt, ob es noch weitere spielbare Protagonisten in Requiem geben wird.

Handlung und Schauplatz: Zurück nach Racoon City

In Requiem kehren wir endlich wieder zurück in die legendäre Stadt, die einst Sitz des Pharma-Riesen Umbrella war und in der alles seinen Anfang nahm: Nachdem Racoon City 1998 von Zombies überrannt und von der Regierung zerbombt wurde, steht die Geisterstadt leer.

Grace Ashcroft kehrt Jahrzehnte später zurück, um den Tod ihrer Mutter in einem verlassenen Hotel zu untersuchen. Viel mehr ist zur Handlung aktuell noch nicht bekannt.

Auch die Rückkehr nach Racoon City ist bestätigt. Was aus der verlassenen Stadt wohl geworden ist?

Im Ankündigungs-Trailer ist auch die RPD-Polizeistation zu sehen, die wir bereits aus Teil 2 der Reihe kennen. Erste Anspiel-Previews berichten außerdem von einer Art Krankenhaus, in dem Grace erwacht. Der Abschnitt erinnere stark an das Haus Beneviento aus Resi 8, da Grace auch hier von einer großen Kreatur verfolgt wird, gegen die sie sich nicht wehren kann (Mr. X und Lady Dimitrescu lassen grüßen).